Festival di Venezia 2024: L'oro di Napoli è il film di pre-apertura

La proiezione del film, parte del programma della sezione Venezia Classici, celebra in questo modo i cinquant'anni della scomparsa del suo autore, il grande Vittorio De Sica.

Sarà la versione restaurata in 4K di L'oro di Napoli il film di preaperura del Festival di Venezia 2024.

La proiezione del film si terrà martedì 27 agosto 2024 alle ore 21 presso Sala Darsena del Lido di Venezia, una delle principali sale di proiezione della Mostra.

L’oro di Napoli, che rientra nel programma di Venezia Classici dell'81esima edizione del festival, sarà proiettato in prima mondiale nella versione restaurata digitale 4K a cura di Cinecittà per iniziativa della Filmauro Srl di Aurelio e Luigi De Laurentiis, a partire dal negativo scena 35mm e dal negativo colonne ottiche 35mm mono, e con la supervisione artistica di Andrea De Sica, nipote del suo autore, il grande Vittorio De Sica, scomparso 50 anni fa.

Datato 1954, e quindi splendido settantenne, L'oro di Napoli è un film che non ha bisogno di tante presentazioni.

Suddiviso in 6 episodi tratti dall’omonima raccolta di racconti di Giuseppe Marotta, venne sceneggiato da De Sica assieme a Cesare Zavattini e prodotto da Carlo Ponti e Dino De Laurentiis; racconta alcune delle tante facce di Napoli attraverso i capitoli: Il guappo, Pizze a credito, Il funeralino, I giocatori, Teresa e Il professore. Presentato in concorso a Cannes nel 1955, L'oro di Napoli venne premiato ai Nastri d’argento per la miglior attrice a Silvana Mangano e per il miglior attore a Paolo Stoppa e selezionato fra i 100 film italiani da salvare. Nel cast, oltre ai citati Mangano e Stoppa, e allo stesso Vittorio De Sica, anche Eduardo De Filippo, Sophia Loren e Totò.

Ecco un ricordo di L'oro di Napoli di Martin Scorsese:

"L’oro di Napoli a New York era trasmesso a quei tempi in televisione, e tutti nel quartiere lo rivedevano ogni volta e lo amavano molto. […] E’ un film che offre una meravigliosa gamma di stili comici e incorpora qualcosa che apprezzo molto nel cinema italiano: il modo in cui si muove senza sforzo tra la commedia e la tragedia"

(My Voyage to Italy, Martin Scorsese, 1999).