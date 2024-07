Festival di Venezia 2024: ecco i nomi della Giuria Internazionale

News Cinema

Ecco chi sono i giurati che andranno a affiancare la Presidente, Isabelle Huppert, e che decideranno con lei il Leone d'oro e gli altri premi del concorso principale della 81esima edizione della Mostra del Cinema.

La Biennale di Venezia ha reso noti i nomi delle otto figure di primo piano del mondo del cinema internazionale che comporranno la Giuria Internazionale del Concorso del Festival di Venezia 2024, che come già noto sarà presieduta da Isabelle Huppert.

Insieme alla leggendaria attrice francese ci saranno: l regista e sceneggiatore americano James Gray; il regista e sceneggiatore britannico Andrew Haigh; la regista, sceneggiatrice e produttrice polacca Agnieszka Holland; il regista e sceneggiatore brasiliano Kleber Mendonça Filho; il regista, sceneggiatore e produttore mauritano Abderrahmane Sissako; il regista e sceneggiatore italiano Giuseppe Tornatore; la regista e sceneggiatrice tedesca Julia von Heinz; l’attrice cinese Zhang Ziyi.

La Giuria Internazionale del Concorso dell'81ma edizione della Mostra del Cinema assegnerà il Leone d'oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali (Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento - Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente) nel corso della cerimonia di chiusura del festival, che si terrà sabato 7 settembre sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia.