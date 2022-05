Festival di Cannes 2022: Mauro Donzelli e Federico Gironi in uno speciale video Review dalla Croisette

News Cinema

Torna in versione festivaliera lo storico format di Coming Soon Television. Dal Festival di Cannes 2022, Mauro Donzelli e Federico Gironi ci parlano di Esterno Notte, Coupez!, Le vele scarlatte e Tchaikovsky's Wife.

Un piccolo, parziale ritorno dello storico format Review, su Comingsoon.it.

Dal Festival di Cannes 2022, Mauro Donzelli e Federico Gironi ci parlano di alcuni dei primi film presentati sulla Croisette in questi primi giorni di manifestazione, partendo dal bellissimo Esterno notte di Marco Bellocchio, e toccando anche il film d'apertura del festival, la commedia zombie Coupez! di Michel Hazanavicius, quello della sezione parallela Quinzaine des realisateurs, che è il Vele scarlatte diretto in Francia da Pietro Marcello, fino ad arrivare al primo dei film presentati in concorso, Tchaikowsky's Wife diretto dal russo (esule) Kirill Serebrennikov.

Ecco il video con questo primo Review di Cannes 2022.