Festival di Cannes 2022: il programma di un secondo giorno all'italiana

News Cinema

Festival di Cannes 2022: una seconda giornata che ha in programma molto cinema italiano, con ben tre pellicole che ci permettono anche quest'anno di fare un'ottima figura. Conosciamo insieme le anticipazioni da uno dei nostro inviati sulla Croisette.

Prima giornata piena al Festival di Cannes 2022 e subito si parte alla grande per quanto riguarda il cinema italiano. Sono addirittura tre i titoli che ci faranno onore in queste ore sulla Croisette, uno dei quali in concorso in tarda serata, Le otto montagne, adattamento del romanzo premio Strega di Paolo Cognetti diretto dai belgi Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, con protagonisti i due gemelli diversi del nostro cinema: Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

Ma non solo, è anche il giorno di una serie diretta da un giovanissimo autore, dal punto di vista creativo se non anagrafico, e di un affresco in costume che apre la prestigiosa sezione Quinzaine des Réalisateurs.

Vediamo però nel dettaglio in questo video il menù della seconda giornata di Cannes 2022.