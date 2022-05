News Cinema

Festival di Cannes 2022: i film del settimo giorno nel segno di David Cronenberg e Park Chan-wook

di Mauro Donzelli 23 maggio 2022 3

Festival di Cannes 2022: i piatti forti del programma di questa settima giornata sono Crimes of The Future di David Cronenberg e Decision to Leave di Park Chan-wook, entrambi presentati in concorso. Ce ne parla uno dei nostri inviati sulla Croisette.