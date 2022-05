Festival di Cannes 2022: Nostalgia di Mario Martone in primo piano nell'ottava giornata

News Cinema

L'ottava giornata del Festival di Cannes 2022 presenta il secondo film italiano in concorso, Nostalgia di Mario Martone con un sorprendente Pierfrancesco Favino. Spazio anche all'ennesimo ritorno dei fratelli Dardenne. Tutto il programma nel video diario di oggi.

In un Festival di Cannes 2022 che fatica a regalare film indimenticabili, il cinema italiano si sta facendo decisamente valere. Vedremo oggi, in quest'ottavo giorno, se sarà altrettanto apprezzato anche il secondo e ultimo nostro titolo in concorso: Nostalgia di Mario Martone.

Nel nostro consueto video diario con il programma dell'ottava giornata del Festival di Cannes 2022, martedì 24 maggio, anche Tori et Lokita, il nuovo film dei fratelli Dardenne al loro ennesimo ritorno sulla Croisette.





Nostalgia: la trama e il trailer del film di Mario Martone con Pierfrancesco Favino, in concorso al Festival di Cannes 2022

Nostalgia, film diretto da Mario Martone, è tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea ed è ambientato a Napoli nel Rione Sanità. È qui che il protagonista Felice (Pierfrancesco Favino) torna dopo quarant'anni di assenza, lontano dalla sua terra. L'uomo, tornato per sua madre, resterà qui dove è nato più a lungo di quanto aveva previsto, mentre riscopre i luoghi, i codici del quartiere e fa i conti con un passato che lo divora. Da giovane Felice insieme a Oreste (Tommaso Ragno), suo amico d'infanzia, nonché compagno di bravate, ha commesso qualche piccolo crimine, fino a quando un uomo non è morto. È per questo motivo che Felice si è allontanato dalla città, andando a vivere all'estero, ma non tradendo mai l'amicizia con Oreste. Ora che è tornato nel rione Felice vorrebbe rivedere il suo vecchio amico, ma Oreste, noto ormai come il delinquente del quartiere, non si è mai allontano da quel mondo, che sembra averlo assorbito totalmente...

Nostalgia: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Tori et Lokita: la trama del film dei fratelli Dardenne, in concorso al Festival di Cannes 2022

Tori et Lokita, film diretto da Jean-Pierre e Luc Dardenne, è ambientato nel Belgio dei giorni nostri e segue la storia di un giovane e di una ragazza adolescente. I due sono giunti nel Paese dopo aver percorso un lungo viaggio in solitaria attraverso l'Africa, fino in Europa. Ora, però, la loro forte e consolidata amicizia è messa a dura prova dalle severe condizioni dell'esilio in cui vivono.