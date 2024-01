Festival di Berlino 2024: ecco il programma della 74esima edizione della Berlinale

News Cinema

La Berlinale 2024 si terrà dal 15 al 25 febbraio prossimi. In concorso per l'Italia ci saranno Piero Messina e Margerita Vicario, ma a tenere alta la nostra bandiera in Germania anche la serie dei D'Innocenzo, Dostoevskij, e i nuovi film di Costanza Quatriglio e Carlo Sironi.

È stato annunciato oggi nella capitale tedesca, dal Direttore Artistico Carlo Chatrian (quest'anno alla sua ultima edizione), il programma del Concorso e della sezione Encounters del Festival di Berlino 2024, che va così a completare l'elenco dei titoli già diffusi che si vedranno dal 15 al 25 febbraio prossimi nelle tante location della manifestazione, che Comingsoon.it seguirà quotidianamente con gli inviati Mauro Donzelli e Federico Gironi.

In concorso ci sono due film italiani, Another End di Piero Messina e Gloria! di Margherita Vicario, ma a tenere alta la nostra bandiera in Germania ci saranno anche le serie tv Dostoevskij (scritta e diretta dai D'Innocenzo) e Supersex, produzione Netflix che racconta vita e carriera del divo del porno Rocco Siffredi, interpretato da Alessandro Borghi; ma anche i nuovi film di Costanza Quatriglio e Carlo Sironi, Il cassetto segreto e Quell'estate con Irène, che saranno presentati in Forum il primo e in Generation14plus il secondo.

Da segnalare la presenza nel concorso dei nuovi film di autori come Bruno Dumont, Olivier Assayas, Alfonso Ruizpalacios e Hong Sangsoo.

Ricordiamo inoltre che la Berlinale 2024 assegnerà l'Orso d'Oro alla Carriera a Martin Scorsese.

Ecco il programma completo ufficiale del Festival di Berlino 2024.

Concorso

Another End, di Piero Messina

Architecton, di Victor Kossakovsky

Black Tea, di Abderrahmane Sissako

La Cocina, di Alonso Ruizpalacios

Dahomey, di Mati Diop

A Different Man, di Aaron Schimberg

L'Empire, di Bruno Dumont

Gloria!, di Margherita Vicario

Hors du temps, di Olivier Assayas

In Liebe, Eure Hilde, di Andreas Dresen

My Favorite Cake, di Behtasg Sanaeeha, Maryam Moghaddam

Langue étrangère, di Claire Burger

Mé el Aïn (Who Do I Belong To), di Maryam Joobeur

Pepe, di Nelson Carlos De los Santos Arias

Shambhala, di Mon Bahadur Bham

Small Things Line These, di Tim Mielants

Sterben, di Matthias Glaser

Des Teufels Bad (The Devil's Bath), di Severin Fiala e Veronika Franz

Vogter (Sons), di Gustav Möller

Yeohaengjaui pillo (A Traveler's Needs) di Hong Sangsoo