Supersex: Alessandro Borghi è Rocco Siffredi nel primo trailer della serie tv di Netflix

I sette episodi della serie semi-biografica saranno disponibili in streaming dal 6 marzo.

Forse non l'avreste mai detto, ma c'è una storia anche dietro la pornostar più famosa al mondo. Per alcuni un vanto italiano. Per altri un motivo d'imbarazzo. Sicuramente un uomo che ha fatto e continua a far parlare di sé, per le ragioni che potete facilmente immaginare e per altre che state solo ora per scoprire. È Rocco Siffredi, interpretato in Supersex, una nuova serie italiana di Netflix, da Alessandro Borghi, disponibile in streaming dal 6 marzo e oggi pregustabile nel primo teaser trailer.





Supersex: La serie tv di Netflix su Rocco Siffredi

Supersex, che Netflix presenterà in anteprima mondiale alla 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione Berlinale Special, vetrina dedicata alle ultime produzioni di grandi registi e di opere cinematografiche legate ad argomenti di attualità, è liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l'amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano - un semplice ragazzo di Ortona - è diventato la pornostar che tutti conosciamo.

Creata e scritta da Francesca Manieri (Anna, We Are Who We Are), e diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, Supersex coinvolge anche Jasmine Trinca (La Storia) nel ruolo di Lucia, un personaggio femminile di finzione che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita; Adriano Giannini (Bang Bang Baby) di Tommaso, il fratellastro di Rocco; e Saul Nanni (Made in Italy) del Rocco ragazzo. Il resto del cast include Enrico Borello (Il figlio invisibile), Vincenzo Nemolato (Tutto chiede salvezza), Gaia Messerklinger (Il paradiso delle signore), Jade Pedri (SKAM France) e Linda Caridi (Il cacciatore).