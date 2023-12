A Martin Scorsese l'Orso d'Oro alla Carriera alla Berlinale 2024

News Cinema

Durante il prossimo Festival di Berlino, che si terrà dal 15 al 25 febbraio del 2024, Martin Scorsese riceverà l'Orso d'Oro alla Carriera, premio prestigioso che potrà stringere tra le mani il 20 febbraio, nel corso di una cerimonia organizzata per l'occasione.

Scorsese, il cui ultimo film, Killers of the Flower Moon, è ancora nelle sale ed è tra i superfavoriti dell'imminente stagione dei premi, ha partecipato alla Berlinale svariate volte. Toro Scatenato, Gangs of New York e Shutter Island sono stati presentati fuori concorso, mentre ha partecipato alla competizione, nel 1992, Cape Fear. E se il film concerto sui Rolling Stones Shine a Light ha aperto l'edizione del 2008, sempre il festival tedesco ha dato spazio, nel 2004, al suo documentario The 50 year Argument, diretto insieme a David Tedeschi e dedicato alla celebre rivista The New York Review of Books.

Perché il Festival di Berlino celebra la carriera di Martin Scorsese

I direttori del Festival di Berlino 2024, Mariëtte Rissenbeek e Carlo Chatrian, hanno così commentato l'Orso d'Oro alla Carriera a Martin Scorsese:

Per chi considera il cinema l'arte di dare forma a una storia in maniera del tutto personale ma nello stesso tempo universale, Martin Scorsese è un modello inimitabile. I suoi film hanno accompagnato la nostra storia di spettatori e di esseri umani, i suoi personaggi hanno vissuto e sono cresciuti dentro di noi, la sua visione della storia e del genere umano ci ha aiutato a comprendere e a domandarci chi siamo e da dove veniamo.

La fulgida carriera di Martin Scorsese è iniziata nel 1967 con il film in bianco e nero Chi sta bussando alla mia porta e, solo di lungometraggi di finzione, conta 26 titoli, fra cui opere leggendarie come Taxi Driver, New York, New York, Quei bravi ragazzi, Il colore dei soldi, L'ultima tentazione di Cristo, L'età dell’innocenza, Casinò, Silence. A questi si aggiungono diversi documentari, cortometraggi, una serie di sceneggiature, film prodotti, un po’ di doppiaggio e di tv, piccoli ruoli e partecipazioni ai suoi film.