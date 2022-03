Festeggiamo il mito di Michael Caine con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

L'attore-icona due volte premio Oscar compie oggi 89 anni. Cinque dei suoi migliori film in streaming per rendere omaggio a una carriera grandiosa.

Arriva oggi alla veneranda età di 89 anni il grande Michael Caine, uno degli attori più celebrati della cinematografia internazionale esploso negli anni ‘60, ovvero nello sfavillante periodo della “Swinging London”, di cui è stato uno dei simboli più fulgidi. Senza mai prendersi troppo sul serio Caine in carriera ha affrontato qualsiasi tipo di genere o produzione, passando dal cinema commerciale a quello d’autore con una disinvoltura invidiabile. Candidato per ben sei volte all’Oscar, Michael Caine si è aggiudicato due statuette come miglior attore non protagonista, la prima delle quali per Hannah e le sue sorelle (1986) di Woody Allen, purtroppo non disponibile in streaming. Ecco invece i cinque film in streaming i quali sono invece disponibili, e che testimoniano una carriera all’insegna della versatilità e quasi sempre anche dell’ironia. Buona lettura.

Cinque film di culto in streaming interpretati da Michael Caine

Alfie

Le regole della casa del sidro

The Quiet American

The Prestige

I figli degli uomini

Alfie (1966)

Non potevamo che partire con il film-manifesto di un’epoca libera, disinibita, effervescente. La commedia dolceamara diretta da Lewis Gilbert vede Caine affiancato da un numero di grandi attrici, tra cui spicca la sempre grandiosa Shelley Winters e una portentosa Vivien Merchant. Alfie ottiene un successo clamoroso, mette d’accordo critica e pubblico e si prende varie nomination all’Oscar tra cui quella per il migliore attore protagonista. Il mito di Michael Caine comincia come meglio non avrebbe potuto. Film di culto di una generazione. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Le regole della casa del sidro (1999)

Il melodramma edificante diretto da Lasse Hallstrom conquista a poco a poco il cuore del pubblico e della critica americani, anche perché tratto dal bellissimo libro di John Irving, che lo ha anche adattato. Caine si ritaglia il ruolo paterno dell’uomo che gestisce l’orfanotrofio dove crescono Tobey Maguire e Charlize Theron. Le regole della casa del sidro conquista svariate nomination all’Oscar e vince per l’adattamento e il miglior attore non protagonista, seconda statuetta nella categoria a Caine. Strameritata. Film edificante, perfetto per una serata di buoni e intensi sentimenti. Disponibile su TIMVIsion, Amazon Prime Video.

The Quiet American (2002)

Ancora un grandioso adattamento letterario per Caine, stavolta del genio del noir esotico Graham Greene. Diretto da un robusto Phillip Noyce, The Quiet American si regge tutto o quasi sulla magistrale interpretazione dell'attore, che non a caso si guadagna l’ennesima nomination all’Oscar come miglior attore protagonista. Brendan Fraser recita anche lui in un lungometraggio suadente e mellifluo, ottimo esempio di cinema di genere con un tocco personale e raffinato. Da riscoprire e amare. Disponibile su Amazon Prime Video.

The Prestige (2006)

The Prestige: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Tra le numerose collaborazioni con Christopher Nolan abbiamo scelto The Prestige perché rappresenta il meglio dell'estetica prodotta dall’autore a cui si abbina una storia di notevole spessore drammatico. Straordinariamente fotografato da Wally Pfister il film si regge sulle performance notevoli di Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson e Rebecca Hall. Magnifico esempio di cinema d'autore dentro il sistema, rarefatto e personale eppure epico, capace di attirare il grande pubblico. A nostro avviso ancora oggi il miglior film di Nolan. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple itunes, Amazon Prime Video.

I figli degli uomini (2006)

Ancora una parte secondaria ma assolutamente memorabile nel magnifico film di utopia negativa diretto da Alfonso Cuaron. Clive Owen e Julianne Moore sono i protagonisti di un melodramma straordinariamente diretto, con un piano-sequenza che ha fatto la storia del cinema contemporaneo. I figli degli uomini è fantascienza d’autore, pessimista e insieme reale, strumento di indagine del nostro presente attraverso la lente della fiction. Un’opera di spessore, davvero memorabile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple itunes, Amazon Prime Video.