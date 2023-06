Fear the Night: Maggie Q nel trailer del thriller home invasion di Neil LaBute

News Cinema

Neil LaBute firma il thriller del genere home invasion Fear the Night. Ecco il trailer con Maggie Q.

Una strana carriera, quella di Neil LaBute, un tempo nome di punta del nuovo cinema indipendente americano con film come Nella società degli uomini (che lanciò la carriera di Aaron Eckhart) e Amici & Vicini, poi passato all'horror non sempre di buon livello, come il disastroso esperimento del remake di The Wicker Man. Ed è un altro thriller/horror del genere cosiddetto "home invasion" il suo nuovo film, che si intitola Fear the Night ed uscirà in America il 21 luglio. Questo è il trailer del film, che vede protagonista Maggie Q

Fear the Night: la trama

La storia di Fear the Night ha al centro una veterana della guerra in Iraq (Maggie Q), invitata alla festa di addio al nubilato della sorella. I festeggiamenti sono brutalmente interrotti da un gruppo di intrusi che assediano velocemente la casa in cerca di un tesoro nascosto. Circondata da invitati terrorizzati, Tess presto scopre che gli spietati assalitori non hanno intenzione di lasciare testimoni. Tess reagisce, e, da esperta di operazioni speciali, prende in mano la situazione. Nel cast anche Kat Foster, Travis Hammer e Gia Crovatin.