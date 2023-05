Fate il vostro gioco: i migliori film ambientati a Las Vegas che trovate in streaming

News Cinema

La Mecca del gioco d'azzardo è stata spesso teatro di opere complesse e avvincenti, come dimostrano i film in streaming che presentiamo qui sotto.

Ci spostiamo oggi nella “Mecca” del gioco d’azzardo, la città americana costruita nel deserto che rappresenta la meta iconica per personaggi cinematografici di confine, pronti a rischiare molto più che il semplice denaro per ottenere ciò che vogliono, fosse soltanto anche la possibilità di fuggire dai propri demoni personali. Eccovi senz'altro indugio cinque film in streaming ambientati a Las Vegas, come sempre buona lettura.

Fate il vostro gioco! Cinque film in streaming ambientati a Las Vegas

Via da Las Vegas

Paura e delirio a Las Vegas

Ocean’s Eleven

Una notte da leoni

Jason Bourne

Via da Las Vegas (1995)

Mike Figgis dirige un melodramma strabordante sul dolore di vivere, con personaggi densi e amorevoli che vivono ai margini della società a stelle e strisce. Un Nicolas Cage straziante e una Elisabeth Shue poetica nella sua verità sono indimenticabili protagonisti di Via da Las Vegas, dove le luci al neon non sono mai state così fredde e insieme sfavillanti. Oscar per il miglior attore, nomination per l'attrice, la regia e la sceneggiatura. Film di culto di quel decennio. Disponibile su CHILI, Google Play.

Paura e delirio a Las Vegas (1998)

Sotto la messa in scena folle e corrosiva impostata da un Terry Gilliam in stato di grazia si cela il dolore di una generazione sconfitta, che ha visto i propri ideali affogati nell’eccesso e nelle droghe. Johnny Depp e Benicio Del Toro sono strepitosi protagonisti di Paura e delirio a Las Vegas, opera summa che racconta la follia di un momento socio-culturale devastante e irripetibile. Che cinema libero di sperimentare, soprattutto sulla propria pelle. Film bellissimo e umano. Il migliore di quell’anno. Disponibile su Infinity +, Amazon Prime Video.

Ocean’s Eleven (2001)

Uno degli heist-movie più divertenti e fascinosi dei nostri tempi, un concentrato di stile e messa in scena che soltanto Steven Soderbergh poteva organizzare con tale divertito snobismo. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e tutti gli altri attori partecipano a Ocean’s Eleven con il massimo del loro carisma da star. Il risultato è una commedia d’azione indubbiamente irresistibile, con colpi di scena che si alternano a momenti comici di prim’ordine. Un mix spassoso.Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Una notte da leoni (2009)

Una notte da leoni: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Todd Phillips dirige una delle commedie più scatenate e insieme inquietanti dell’era moderna. Dietro la follia dei protagonisti si cela un senso di malessere palpabile, che fa dei personaggi metafore precise della disconnessione del vivere contemporaneo. Una notte da leoni è tutt’altro che un film superficiale, come d’altronde molto cinema di questo regista. Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis sono incomparabili, affiatati, l’anima impazzita e nera di un film molto complesso. Da rivalutare alla luce tetra di Joker…Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Jason Bourne (2016)

Jason Bourne: Trailer italiano ufficiale - HD

Sarà anche l’episodio più fiacco della tetralogia, ma ad avercene di action come questo oggi! Paul Greengrass adopera Las Vegas per un’ultima mezz’ora di film potente e metaforica, simbolo di una società che sta andando a pezzi sotto i colpi di riflettori e media ormai fuori controllo. Jason Bourne vede un Matt Damon robusto come al solito, ma anche Riz Ahmed e Vincent Cassel a supporto sono portentosi. A noi il film è piaciuto comunque molto, degna conclusione di un franchise di valore assoluto. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.