Fast X, intervista a Helen Mirren: "I veri disastri li ho vissuti a teatro"

Il 10° capitolo della saga di Fast & Furious arriva nelle sale. Durante il passaggio da Roma di quasi tutto il cast per la premiere mondiale del film, abbiamo incontrato Helen Mirren che interpreta Magdalene "Queenie" Shaw.

Al cinema dal 18 maggio, il 10° capitolo della saga di Fast & Furious arriva per dare ai numerosi fan quello che vogliono: sequenze d'azione sopra le righe, combattimenti corpo a corpo, esplosioni di vario genere ed entità, inseguimenti automobilistici come a idearli fosse un bambino di 5 anni sul tappeto della propria cameretta. Tra le tante location del mondo toccate in passato, si aggiunge Roma che diventa per un buon quarto di film un personaggio a tutti gli effetti. Ed è stata proprio la capitale italiana a ospitare alcuni giorni fa l'anteprima mondiale di Fast X, preceduta da una giornate di interviste TV alle quali erano presenti quasi tutti gli attori.

Qui sotto la video intervista con Helen Mirren, interprete del personaggio di Magdalene "Queenie" Shaw, madre di Deckard Shaw, nonché figura dall'alto e oscuro potere che è considerata un alleato del Dom Toretto di Vin Diesel e della sua allargata famiglia. Helen Mirren parla della sua esperienza in generale e sui film ad alto budget come Fast X, per poi raccontare che è sui palcoscenici teatrali che ha incontrato i più grandi ostacoli della sua carriera.



Fast X: trama e trailer del decimo film della saga

Diretto da Louis Leterrier, il film inizia con un prologo legato agli eventi del quinto film della serie. Il nemico di questa nuova avventura arriva per vendicarsi e lo vuole fare in grande stile facendosi trovare a Roma. Il suo nome è Dante ed è interpretato da Jason Momoa. L'azione si sposta da Los Angeles a Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all'Antartide, pur di fermare Dante. Dom Toretto, sempre interpretato da Vin Diesel, non immagina che tra gli obiettivi finali del folle ci sia anche suo figlio di 8 anni. La famiglia si ritrova divisa e ognuno deve cercare di salvarsi, prima di ricongiungersi agli altri.