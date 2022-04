Fast & Furious 10, Brie Larson alias Captain Marvel è nel cast!

News Cinema

Una preziosa aggiunta nel cast di Fast & Furious 10: è Brie Larson, la Captain Marvel del Marvel Cinematic Universe. L'ha presentata Vin Diesel in persona.

La famiglia di Fast & Furious 10 è sempre più allargata: Vin Diesel ha con orgoglio e come sempre un gran sorriso presentato su Instagram una new entry di grandissimo rilievo per il boxoffice. È Brie Larson, che i più conoscono come Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe, ma ha vinto anche un Oscar come miglior attrice protagonista di Room. Cosa ha detto Diesel per presentare ai fan la divertita Brie? Leggi anche Jason Momoa verso Fast & Furious 10: l'attore andrà a colmare il vuoto lasciato da Dwayne Johnson

Brie Larson in Fast & Furious 10 prima di Captain Marvel 2

Vedremo Brie Larson in Captain Marvel 2, attualmente in post-produzione e previsto al cinema nel febbraio 2023, ma oggi si parla di qualcos'altro: Fast & Furious 10, per la precisione il primo atto del gran finale, in uscita poco dopo, nel maggio 2023. L'attrice premio Oscar per Room si è infatti unita alla grande famiglia della saga su quattro ruote, della quale si era a febbraio dichiarata fan sfegatata, come aveva dichiarato al sito Uproxx. Com'era successo con Helen Mirren, Vin Diesel prende sempre in parola queste dichiarazioni d'affetto, ed ecco quindi che Brie Larson è nel cast del film di Justin Lin! Nel post su Instagram l'attore ha così commentato l'acquisto:

Lo so, lo so, vedete quest'angelo sulla mia spalla che mi fa ridere e vi dite: "Ma quella è Captain Marvel!" Chiaramente in quest'immagine potete vedere amore e risate. Quello che non vedete però è il personaggio che presenteremo in Fast 10. Non avete idea di quanto sarà memorabile e stupefacente nella nostra mitologia. Al di là della sua bellezza, del suo intelletto... del suo Oscar ahahah, è un'anima profonda che aggiungerà qualcosa che magari non vi aspettavate ma di cui avevate bisogo.

Benvenuta in FAMIGLIA, Brie.