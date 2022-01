Jason Momoa verso Fast & Furious 10: l'attore andrà a colmare il vuoto lasciato da Dwayne Johnson

News Cinema

Vin Diesel, in qualità di produttore e supervisore creativo della saga di Fast and Furious, per il gran finale vuole Jason Momoa (che è a un passo dalla firma sul contratto).

La saga di Fast & Furious si sta facendo un'ulteriore dose di testosterone. Il nuovo contribuente che ne alzerà il tasso è Jason Momoa. L'attore di Aquaman è a un passo dalla firma, come riportano i siti americani, per aggiungere il suo nome al nutrito cast di Fast & Furious 10 che riporterà sullo schermo Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Sung Kang, Nathalie Emmanuel e naturalmente il leader, produttore e supervisore creativo Vin Diesel. Ci si aspetta anche il ritorno della cattiva Charlize Theron, di Jason Statham e di John Cena che aveva fatto il suo ingresso nel nono capitolo. Jason Momoa potrebbe interpretare sia un alleato sia un nemico, o entrambi, come spesso accade per i personaggi di questa serie i quali, grazie a rocambolesche piroette della trama, scavallano il confine tra buoni e cattivi a seconda delle esigenze narrative.

Ciò che appare evidente è che l'ingaggio di Momoa vada a colmare il vuoto di muscoli e di star power lasciato da Dwayne Johnson che ha partecipato ai film numero 5, 6, 7 e 8, oltre allo spin-off Hobbs and Shaw per conto suo con Statham. Le incornate da maschi alpha tra Johnson e Diesel sul set dell'ottavo capitolo (i due infatti non appaiono mai nella stessa inquadratura) lo hanno fatto allontanare dalla saga e, nonostante si siano chiariti in seguito, non c'è stata nessuna marcia indietro. Diesel ha corteggiato nuovamente Johnson, privatamente e pubblicamente sui social, ma quest'ultimo ha continuato a ribadire la sua decisione di non tornare, pur augurando tutto il meglio ai suoi ex-colleghi della serie.