Fast and Furious 9: prima foto di John Cena con il cast

Il popolare wrestler conferma la sua voglia di continuare con il cinema.

Non mancano i muscoli, nella serie action Fast and Furious, su questo non ci sono dubbi. A maggior ragione con un nuovo ingresso vitaminico, per il nono capitolo, come John Cena. Arriva ora la prima testimonianza fotografica della presenza del wrestler in una foto scattata sul set, e pubblicata su Instagram, da Nathalie Emmanuel (Il Trono di Spade), al suo terzo film della saga. La foto la potete trovare qui sotto, e mostra un gruppo sorridente, con un John Cena che si affaccia da dietro, quasi incombendo in maniera un po’ impacciata.

Originariamente previsto per questa primavera, Fast and Furious 9 è stato spostato di un anno per far posto al primo spin-off della serie, Hobbs & Shaw, con Dwayne Johnson e Jason Statham, in uscita in Italia il 9 agosto. Bisognerà aspettare il maggio 2020 per vedere in sala il nono capitolo, con il ritorno alla regia di Justin Lin, già al timone del terzo e sesto film.

Torneranno Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, oltre a Charlize Theron, Nathalie Emmanuel e Helen Mirren. E John Cena, per l’appunto, che prenderà il posto di Dwayne Johnson, impegnato nello spin-off.