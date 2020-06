Fast and Furious 9 e 10: cosa sappiamo finora dei prossimi film della saga con Vin Diesel

News Cinema

La saga di Fast and Furious volge al termine. Siamo in attesa dei film numero 9 e 10 per capire come gli snodi della trama della saga con Vin Diesel chiuderanno le storie dei personaggi nel 2021 e 2022.

Era il 2001 quando usciva al cinema Fast & Furious, primo film di quella che nessuno avrebbe scommesso sarebbe diventata una saga longeva e redditizia. Vin Diesel e Paul Walker erano i protagonisti maschili, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster le protagoniste femminili. Dalle corse in auto illegali e i motori elaborati, la spina dorsale è lentamente diventata quella della famiglia, un gruppo di outsider che al volante fanno faville e si proteggono l'un l'altro contro i nemici, piegando le regole della legge e spesso anche quelle della fisica.

Fast and Furious 9: quando uscirà al cinema il nuovo film della saga

Era stato programmato per il 22 maggio 2020, ma a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che ha messo in ginocchio l'industria cinematografica mondiale, Fast & Furious 9 è stato rinviato di un anno e uscirà nelle sale il 2 aprile 2021. Questa data era stata inizialmente fissata dalla Universal Pictures per il capitolo successivo, Fast and Furious 10, il quale a sua volta è slittato all'anno successivo e uscirà il 2 aprile 2022. Diretto da Justin Lin, già regista del terzo, quarto, quinto e sesto capitolo della saga, Fast and Furious 9 vede protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Ludacris, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Michael Rooker, Helen Mirren e il nuovo arrivato John Cena, che interpreta il perfido fratello di Dominic Toretto. Qui sotto il lungo trailer di Fast and Furious 9.





Fast & Furious 9: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Fast and Furious 10: sarà un film in due parti?

Da anni la Universal sta pianificando la fine delle avventure di Dom Toretto e famiglia per farle coincidere con il capitolo numero 10. Questa idea risale a qualche film fa, prima ancora della morte di Paul Walker avvenuta in un disgraziato incidente durante una pausa delle riprese di Fast & Furious 7. Il film era stato interrotto per il grave lutto e per trovare il tempo necessario di capire come modificare la storia e rendere omaggio all'amico scomparso. Non c'è alcuna comunicazione ufficiale al riguardo al fatto che l'ultimo film possa essere diviso in due, ma in una recente intervista Vin Diesel si è lasciato sfuggire una frase neanche troppo ambigua: "Spero che Fast and Furious 10 parte I e parte II siano la giusta conclusione per lasciare che questo mondo continui nelle mani delle nuove generazioni". Se sia una sua fantasia o un piano che deve ancora rimanere segreto, non è dato saperlo. Diesel però è fin dal quarto capitolo uno dei produttori della saga e se ci sono pianificazioni in corso intorno al franchise, c'è stata approvazione anche da parte sua.

Fast and Furious: quanti sono gli spin-off della saga?

Sappiamo che si è creato un certo attrito tra Vin Diesel e Dwayne Johnson, quest'ultimo entrato nel cast da Fast and Furious 5. C'era evidentemente troppo testosterone nell'aia e le creste dei due galli si sono alzate parecchio. In Fast & Furious 8, infatti, i due attori recitano senza mai essere entrambi nella stessa inquadratura. Questo significa che, per poter andare avanti con la produzione del film, la trama ha fatto qualche acrobazie per non averli insieme troppo spesso nelle stesse scene e, per quelle poche volte che era inevitabile, le riprese sono state organizzate affinché i giorni di lavoro sul set non richiedessero la presenza di entrambi. Anche per questo motivo esiste lo spin-off Hobbs and Shaw, in cui Dwayne Johnson e Jason Statham danno vita a un'avventura tutta loro. Esiste anche la serie animata Fast & Furious: Piloti sotto copertura disponibile su Netflix., volta ad attrarre il pubblico delle nuove generazioni di cui parla Vin Diesel nell'intervista sopracitata. Inoltre ci sono piani concreti per uno spin-off al femminile con Michelle Rodriguez, che dovrebbe esserne la naturale leader, affiancata da Natalie Emmanuel e da Jordana Brewster, rientrata in corsa proprio per il nono capitolo.