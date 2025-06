Fast & Furious, Vin Diesel anticipa il ritorno di Brian O'Conner nel prossimo film

News Cinema

Vin Diesel non solo ha anticipato quando uscirà il prossimo ed ultimo capitolo di Fast & Furious, ma ha anche rivelato il cameo di Brian O'Conner del compianto Paul Walker.

L’attesa sta per giungere al termine, secondo Vin Diesel. I fan di Fast & Furious dovranno pazientare un altro po’ per l’ultimo capitolo della saga adrenalinica, che ha finalmente individuato la sua data d’uscita. E non è tutto: l’attore ha confessato che il film coinvolgerà anche Brian O’Conner, personaggio tra i più iconici del franchise interpretato dal compianto Paul Walker.

Fast & Furious, Vin Diesel anticipa che ci sarà anche Brian O’Conner

Il prossimo film di Fast & Furious sarà anche l’ultimo e, per chiudere in bellezza, non farà a meno dei suoi volti più noti incluso quello di Paul Walker. Stando alle recenti dichiarazioni di Vin Diesel, riportare Brian O’Conner sullo schermo faceva parte delle tre condizioni principale dettate da Diesel affinché il capitolo finale prendesse vita. Ospite del FuelFest di Pomona, in California, lo scorso weekend, l’attore ha annunciato che il prossimo capitolo della saga adrenalinica non farà a meno di O’Conner:

Lo studio mi ha chiesto: ‘Vin, possiamo per favore uscire con il finale di Fast & Furious per aprile 2027?’. E la mia risposta è stata: ‘Sì, ma a tre condizioni’. La prima: riportare il franchise a Los Angeles. Seconda: tornare alla cultura automobilistica, alle corse clandestine. E terza: riunire Dom e Brian O’Conner.

Le anticipazioni offerte da Vin Diesel hanno già spifferato alcuni dettagli interessanti in merito all’ultimo capitolo che riporterà l’azione a Los Angeles. In più il film non potrà ignorare l’eredità di Brian O’Conner, personaggio che ha guidato i primi sei capitoli del franchise prima che l’attore venisse a mancare a seguito di un incidente autostradale che ha messo fine alla sua vita a 40 anni. Ma come il ritorno di un personaggio tanto amato avverrà non è dato sapere. Vin Diesel non ha condiviso ulteriori dettagli in merito, ma è possibile che come tanti altri film anche questo di Fast & Furious adotterà un cameo in CGI.