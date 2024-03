Far East Film Festival 2024: presentata l'edizione numero 26, ospite d'onore Zhang Yimou

News Cinema

Il Far East Film Festival 26 si terrà a Udine dal 24 aprile al 2 maggio. La line-up conta quest’anno 74 titoli (15 le anteprime mondiali, 24 quelle internazionali, 19 quelle europee e 13 quelle italiane) provenienti da 11 paesi.

Il Far East Film Festival, la manifestazione di Udine che offre al suo pubblico, da più di un quarto di secolo, una vetrina unica di quanto di meglio esiste nella produzione del cinema popolare dell'Estremo Oriente, giunge in questo 2024 alla sua 26esima edizione, che si terrà dal 24 aprile al 2 maggio.

Ricchissima come sempre la sua line-up, che sarà composta da 74 titoli, di cui 15 in prima mondiale e 24 in prima internazionale.

L'ospite d'onore del FEFF 2024 sarà Zhang Yimou, uno dei più importanti esponenti di quella che viene definita la "Quinta generazione" di registi cinesi che rivoluzionò l’estetica del cinema cinese degli anni Ottanta, autore di film appartenenti ai genere più diversi, che a Udine terrà una masterclass il 1° maggio, prima di ricevere il Gelso d'Oro nel corso della serata di chiusura del festival, che si concliderà con la proiezione di Vivere! in versione restaurata. Tra gli altri film di Zhang che verranno proiettati al FEFF, il restauro di Lanterne rosse e il thriller Under the Light.

Oltre a Zhang, il FEFF 2024 omaggerà anche Chiu Fu-sheng, leggendario produttore taiwanese che ha contribuito alla realizzazione di film come appunto proprio Vivere e Lanterne Rosse, ma anche di Il maestro burattinaio e Città dolente di Hou Hsiao-Hsien, nonché The Mission di Johnnie To: tutti titoli che sono stati o saranno oggetto di restauro a cura del FEFF.





Ad aprire ufficialmente la manifestazione, nel corso della serata d'apertura, saranno due film in prima internazionale. Il primo è la commedia cinese campione d'incassi Yolo, diretta e interpretata dalla famosa attrice comica Jia Ling, adattamento di un cult movie giapponese intitolato 100 Yen Love, proiettato proprio al FEFF 2015, storia di una donna che, in modo del tutto

inatteso, darà una svolta alla propria vita indossando i guantoni da boxe. Il secondo è il coreano Citizen of a Kind, action comedy diretta dalla regista Park Young-ju che ruota attorno a una mamma single, disoccupata e vittima di fishing, che cercherà di inceppare gli ingranaggi di una pericolosa organizzazione criminale, spalleggiata da un gruppo diamici.





La sezione Making Waves presenterà titoli dei nuovi nomi emergenti del cinema asiatico, ma in programma al FEFF ci sono anche i grandi blockbuster che hanno sostenuto i botteghini asiatici nel post pandemia: film come i coreani 12.12: The Day di Kim Sung-su, thriller politico ambientato sullo sfondo del golpe militare del 1979, e un horror con demoni, Exhuma, interpretato dal Choi Min-sik di Old Boy, entrambi in grado di superare la soglia dei 10 milioni di spettatori.

Dal Giappone arriverà lo spettacolare samurai movie Goban-giri, diretto da Shiraishi Kazuya, e da Hong Kong due action diretti da Herman Yau: Moscow Mission (cinesi e russi decidono di allearsi per annientare un banda di ladri sulla Transiberiana!) e Raid of the Lethal Zone, dove gli interventi della polizia vengono complicati da una violenta e spettacolare alluvione, ma anche The Goldfinger, il film di Felix Chong che riporta assieme Tony Leung Chiu-wai e Andy Lau.





Per gli appassionati del cinema di menare, da segnalare al FEFF ci sarà spazio per Don Lee, una delle grandi star del cinema d'azione coreaneo e internazionale. Ex istruttore di MMA, Don Lee è stato protagonista di film come The Good, the Bad, the Weird, Train to Busan, The Outlaws, ma anche il Marvel movie Eternals e della serie di The Roundup, di cui verrà proiettato a Udine il nuovissimo quarto capitolo, The Roundup: Punishment.





Tutto questo è solo una piccola parte del programma del FEFF 2024, che potete scoprire nel dettaglio visitando il sito ufficiale della manifestazione.