Fantastici 4, il casting dei protagonisti sarebbe chiuso, secondo una voce

Un insider sostiene che il casting dei protagonisti del nuovo Fantastici 4 dei Marvel Studios, in corso di riprese in estate per un'uscita nel 2025, sarebbe stato chiuso. Riepiloghiamo i papabili per le parti di Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm e Johnny Storm.