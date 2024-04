Famke Janssen ancora Jean Grey o Fenice negli X-Men? Già in Deadpool & Wolverine? Una risposta sibillina

News Cinema

Famke Janssen, che fu Jean Grey alias Fenice nella saga degli X-Men della Fox, ha una risposta possibilista per quanto riguarda un suo ritorno nel mondo Marvel, ormai nell'ufficiale Marvel Cinematic Universe... forse una comparsata già in Deadpool & Wolverine?

Richiamando in causa Wolverine in Deadpool & Wolverine, al cinema da luglio, s'inducono i fan a ripensare a tutto l'immaginario cinematografico che riguarda il personaggio e Hugh Jackman: difficile dimenticare quanto abbia contato per lui Jean Grey alias Fenice, interpretata da gli anni Duemila da Famke Janssen. ComicBook ha pensato di chiedere all'attrice se sarebbe forse possibile vederla ricomparire ora nel Marvel Cinematic Universe... Leggi anche Deadpool & Wolverine, il trailer include un easter egg su Iron Man

Jean Grey alias Fenice nel Marvel Cinematic Universe con Famke Janssen?

Multiversi permettendo, Jean Grey sembrava scomparsa "definitivamente" dal mondo degli X-Men in X-Men: Conflitto finale, dove già nei panni del suo alter ego incontrollabile Fenice si sacrificava (per la seconda volta) con l'aiuto di un devastato Wolverine / Logan. Era interpretata ancora da Famke Janssen, dopo X-Men (2000) e X-Men 2 (2003). L'attrice olandese, classe 1964, in realtà poi apparve anche in Wolverine - L'immortale (2013) e X-Men - Giorni di un futuro passato (2014), quindi - come spesso accade per i supereroi - alla morte c'è sempre rimedio. Ora che è alle porte Deadpool & Wolverine, al cinema dal 24 luglio, dobbiamo aspettarci almeno un cammeo da parte della mutante più potente del mondo (come la definì Xavier)? Oppure di rivederla più avanti nel Marvel Cinematic Universe, ora che dopo la chiusura della Fox gli X-Men sono rientrati sotto il controllo dei Marvel Studios? Famke, recentemente protagonista del film Netflix Locked In, ha risposto in merito:

Non lo so. Voglio dire, non mi aspettavo nemmeno di tornare, dopo essere morta come Jean Grey. Tornai come Fenice, poi sono tornata nelle scene dei flashback di Wolverine - L'immortale, poi ancora in Giorni di un futuro passato. Tutte sorprese che non mi aspettavo. Un cammeo? Non lo so, ne dubito... ma non si può mai dire.