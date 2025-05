Mission: Impossible - The Final Reckoning, Tom Cruise si è stancato durante una scena: ci credereste?

News Cinema

Sì, lo sappiamo che sulla carta Tom Cruise è infaticabile, ma c'è una scena di Mission: Impossible - The Final Reckoning che l'ha davvero stancato. Se avete visto il film, riconoscerete la sequenza nella foto...

Tom Cruise è il re degli attori di Hollywood che fanno a meno di controfigure, anzi: per lui in un film come Mission: Impossible - The Final Reckoning esibirsi di persona in acrobazie molto pericolose è parte integrante dell'offerta spettacolare per il pubblico, per cui anche nel capitolo finale delle avventure di Ethan Hunt non si è risparmiato. Se avete visto il film non dimenticherete facilmente una claustrofobica sequenza sott'acqua o la scena (non spoiler, in realtà, ampiamente pubblicizzata) con Ethan in equilibrio precario su un biplano. Ebbene, parlando col Times of London, il coordinatore degli stunt ha dichiarato quello che speravamo: girando quella sequenza, Tom si è stancato. È umano anche lui, dopotutto. Leggi anche Tom Cruise e Mission: Impossible - The Final Reckoning: "Questa saga significa tanto per me, è stata una gioia"

"Tom stava tutto il giorno in aria" per quella scena di Mission: Impossible - The Final Reckoning

In bilico su un biplano, appeso in modo precario, Tom Cruise per Mission: Impossible - The Final Reckoning si è voluto superare, ammesso che sia possibile: imbracature cancellate digitalmente a parte, Tom era veramente in alto lassù, allenatissimo e pronto a eseguire di persona un'acrobazia che il regista Christopher McQuarrie gli aveva mostrato per gioco in un video (pentendosene quando Cruise l'aveva presa come una proposta concreta). Esiste persino un nome specifico, "wing-walking", per identificare il camminare sulle ali di un aereo o saltare da un aereo a un altro, in volo. Tom peraltro aveva già affrontato un velivolo, appendendosi a una portiera durante il decollo, in Rogue Nation: era recidivo.

Wade Eastwood, trent'anni fa controfigura e ora stunt-coordinator, nonché regista delle seconde unità deputate alle scene d'azione, ha raccontato che la scena dei biplani ha messo alla prova anche un mostro superallenato come Cruise:

Lo ha massacrato. Il vento, il getto d'aria del motore, quello che gli arrivava addosso... è l'esercizio fisico più faticoso a cui si possa pensare, era molto pericoloso e lo ha esausto. Spesso lo staccavamo di peso dall'ala, perché era a pezzi. Ed era lassù in aria tutto il giorno. [...] Tom non mostra mai paura, mostra competenza. Si è sempre divertito durante tutte le sue acrobazie, anche quando non ce la faceva più. Rimane sempre positivo, sorride sempre, si diverte sul serio. [...] È una macchina. Recita come se avesse vent'anni [ne ha 62, ndr]. E non c'è magia, solo lavoro duro, disciplina in alimentazione e allenamento.