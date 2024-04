Extramondi: Nuovi territori del cinema fantastico italiano dal 2 al 5 maggio al teatro Flavio di Roma

News Cinema

Incontri, proiezioni e ospiti dell'interessante rassegna Extramondi: Nuovi territori del cinema fantastico italiano, che si svolgerà dal 2 al 5 maggio al Teatro Flavio di Roma.

Condividiamo con molto piacere il comunicato stampa di una manifestazione molto interessante dedicata al cinema di genere. Parliamo di Extramondi: nuovi territori del cinema fantastico italiano, che si svolgerà al Teatro Flavio di Roma dal 2 al 5 maggio a ingresso libero. Sotto, tutti i dettagli: un'occasione unica per incontrare alcuni degli autori più creativi del settore e vedere opere che nonostante il loro valore non trovano visibilità né distribuzione ufficiale, ma meritano la visione.

Scoprire una strada indipendente al cinema italiano, nello specifico quella di genere fantastico. Questo l’obiettivo della rassegna cinematografica Extramondi: nuovi territori del cinema fantastico italiano, curata da Matteo Scarfò, Giuliano Giacomelli e Catia Demonte in collaborazione con Revok Film e con il patrocinio del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – Regione Lazio, la cui terza edizione si svolgerà dal 2 al 5 Maggio 2024 nella sala cinematografica del Teatro Flavio, zona Colosseo (ingresso libero). Proiezioni dalle ore 18.00 (tranne domenica 5 con inizio alle 17.00) con una selezione di cortometraggi, poi spazio a libri e, dalle 20.00, ai lungometraggi. Saranno presenti gli autori che dialogheranno col pubblico e con i moderatori e critici. “Nella definizione "cinema fantastico", nella sua accezione più ampia, vi rientrano l'horror, la fantascienza, il fantasy, il grottesco, l'horror fantascientifico, il giallo, il thriller, e in parte anche il western, il poliziesco, lo spionaggio, quando contaminati con elementi dei generi prima citati, e altri sottogeneri. Bisogna dire che nel panorama odierno della produzione italiana questo tipo di cinema è spesso autofinanziato o incontra il favore di produttori isolati e non trova sempre una via distributiva ufficiale. Si tratta di un cinema che, se da un lato rimane a basso-bassissimo costo, dall'altro garantisce, almeno agli autori più creativi e anticonformisti, il più ampio margine di libertà espressiva”, spiegano i curatori.

“Il cinema indipendente – proseguono Scarfò, Giacomelli e Demonte - è in questi anni la parte più radicalmente artistica e di ampio respiro del nostro paese. Salvo alcuni lodevoli e riusciti tentativi di produzione "alta", il nostro underground rimane ancora l'unica porta aperta a un tipo di visioni non mainstream e non di rado con accezioni politico-sociologiche, anche apprezzati all'estero. Per questa ragione vorremmo proiettare e far conoscere, lungometraggi e cortometraggi meno noti al grande pubblico, pur usciti nelle sale del circuito regolare, in home-video o su piattaforme online, coinvolgendo direttamente i vari autori in uno scambio culturale con il pubblico e la critica”. “Nelle edizioni degli scorsi anni – concludono gli organizzatori - abbiamo ospitato vari autori e autrici, registrandone i contributi in modo da poter fornire un materiale di studio per il futuro, per creare una memoria del cinema indipendente dei nostri anni presenti. Tante le persone e i critici che hanno partecipato vedendo in questa rassegna un evento importante nella capitale. Il pubblico, come testimoniato dalle foto, è cresciuto con le edizioni e ci aspettiamo di diventare un punto di ritrovo per tutta la grande comunità degli amanti del cinema”.

Extramondi 24: il programma giorno per giorno

Giovedì 2 maggio Ore 20.00 Aldo Iuliano introduce il suo lungometraggio Space Monkeys (68’, 2023) alla presenza del cast e della produzione. Cinque adolescenti durante una festa di fine estate giocano con un'intelligenza artificiale che sorteggia sfide pericolose: la più estrema di tutte li costringerà ad abbandonare la propria innocenza. Venerdì 3 maggio Ore 18.00 Discussione con il critico e attivista Riccardo Muzi sul genere di sci-fi ecologista Solarpunk. Ore 19.00 Concerto elettronico di Lorenzo Sutton, musica suonata con gli algoritmi. Ore 19.30 Lo scrittore di fantascienza Sandro Battisti introduce la fantascienza “connettivista”, la via italiana al cyberpunk: presentazione di Psiconauti dimensionali (raccolta di romanzi), 2021. Ore 20.15 Luca Ruocco e Paolo Gaudio presentano il terzo episodio della serie documentario Il Giro dell’Horror – Episodio dedicato a Lamberto Bava, (60’, 2019), una trilogia di documentari di InGenereCinema.com. Sabato 4 maggio Ore 18.00 Panel di produzione cinematografica indipendente con i produttori di Revok Film: Salvatore Lizzio e Donatello Della Pepa. Ore 19.00 Alessandro Marzullo regista del lungometraggio Non credo in niente (2023) e candidato al Ciak D’oro introduce il suo corto di fantascienza Unica (15’, 2022). È una storia distopica, in cui un regime liberticida divide la popolazione in belli e brutti attraverso una valutazione basata su parametri oggettivi. La protagonista è Lili (Lili Huang), un’aspirante documentarista che vuole raggiungere l’Europa. Un angioma le impedisce di passare i test, ma la ragazza è disposta a rischiare la vita pur di inseguire i propri sogni. Il corto, che sarà presto disponibile su Rai Play, è stato presentato in anteprima il 23 luglio al Giffoni Film Festival. Un corto girato in Cina senza permessi, in totale libertà, selvaggio. Ore 19.40 Persefone (18’, 2014) di Grazia Tricarico. Il corpo inerme. Il tormento di una pulsione ancestrale. L'istinto di vita e la tensione alla morte. L'ardore incontrollabile che corrode chi cela il desiderio. Nicandro, sedotto dalla dea Persefone, si rende conto di vivere un amore impossibile e si richiude in un silenzio ostinato. Ore 20.00 Grazia Tricarico, regista diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia, presenta Body Odyssey, produzione Revok Film, (103', 2023) - L'ultimo film di Julian Sands. Presenti la regista e i produttori. Mona è una bodybuilder di 45 anni, la sua esistenza è una ricerca spasmodica di perfezione e bellezza, ma agli occhi del mondo appare una donna ossessionata da un ideale deforme. Mona è insieme demiurgo e creazione, mano che plasma e materia. Il continuo migrare tra questi poli opposti genera una scissione: quello di Mona è un corpo mutato, che si è esteso fino a diventare un’entità autonoma. Corpo è il suo contenitore inseparabile, il suo più fedele alleato, il compagno che risponde ai suoi lamenti. Corpo è pulsione, desiderio irrazionale, tutto ciò che Mona aspira a diventare. Insieme si ritrovano sulla soglia del compimento del loro destino: completare la trasformazione o arrendersi alla propria natura.

Domenica 5 maggio Ore 17.00 Selezione di corti "The Brides of Extramondi: registe di genere". Alice Mezzanotte introduce il suo corto di gotico padano Fenima. (16', 2023). Elena Rebeca Carini introduce il suo corto di sci-fi grottesca Conflitti perfetti, adattamento del racconto "Pari e Patta" di Stefano Benni. (12', 2023). Agata Brazzorotto presenta l'horror Anniversario. (7', 2024). Alessandra Pescetta presenta l'onirico Gilgamesh. (11', 2023). Segue: Panel sulla visione femminile nei generi diretta dalla regista Grazia Tricarico. Ore 19.00 Michele Pastrello e Lorena Trevisan ripercorrono la loro carriera introducendo 3 cortometraggi che hanno segnato il loro percorso artistico: Inmusclâ (2023) durata 35', Ultracorpo (2011) durata 29' e 1485Khz (2024) durata 19'. Ore 21.00 Cento Preludi di Alessandra Pescetta, produzione Revok Film, (100', 2023). Presenti la regista, i produttori e gli attori Erica Piccotti e Giovanni Calcagno.