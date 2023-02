Evangeline Lilly e le occasioni mancate: "Ho rifiutato una parte negli X-Men e il ruolo di Wonder Woman"

News Cinema

Evangeline Lilly, volto di Hope Van Dyne\Wasp nel MCU, avrebbe potuto interpretare, nel corso delle sua carriera, altre due supereroine, un membro degli X-Men e Wonder Woman. Ecco dunque i motivi che l'hanno spinta a rifiutare i progetti.

Evangeline Lilly è attualmente nelle sale con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, dove torna a vestire i panni di Hope Van Dyne\Wasp. L'attrice, però, avrebbe potuto vestire, nel corso della sua carriera, i panni di altre due superoine. Durante una recente intervista, Lilly ha infatti confessato di aver rifiutato di entrare a far parte del mondo degli X-Men e di aver declinato la proposta di Joss Whedon per un film - mai realizzato - su Wonder Woman.

Evangeline Lilly e i motivi che l'hanno spinta a rifiutare una parte negli X-Men e il ruolo di Wonder Woman

Evangeline Lilly ha quindi raccontato le numerose occasioni mancate della sua carriera durante una puntata del podcast Happy Sad Confused. Nel 2011, reduce dal successo planetario di Lost, ha infatti rinunciato a prendere parte ad un altro progetto lungo ed impegnativo, il franchise sugli X-Men. A proporle di indossare i panni di un membro della squadra - non è stato rivelato quale - è stato Hugh Jackman, storico interprete di Wolverine che aveva già preso parte a ben quattro pellicole della saga. Il team produttivo dietro la prolifica saga aveva infatti chiesto all'attore australiano di provare a convincere la collega, dal momento che avevano condiviso il set di Real Steel:

"Ehi, il team degli X-Men mi ha chiesto se potevo avvicinarti perché sanno che non parleresti con nessuno. Sanno che ho lavorato con te e volevano sapere se potrebbe interessarti un ruolo nel franchise." Ho immediatamente risposto di non essere interessata. Poi, però, mi sono resa conto che stavo parlando con un X-Men, con l'interprete del mutante più famoso, e gli avevo detto di non essere interessata alla sua saga. Mi sono sentita tremendamente maleducata.

Lilly, in precedenza, aveva però già rifiutato il ruolo della supereroina per eccellenza, Wonder Woman, in un film di Joss Whedon che poi non è stato mai realizzato. L'attrice aveva infatti incontrato il regista per una proposta di lavoro ma, alla fine dell'incontro, era chiaro ad entrambi che non aveva alcun interesse a prendere parte ad un cinecomic:

Non mi attirava il progetto e durante quell'incontro non mi ha entusiasmato nulla, nè c'è stato qualcosa che mi abbia spinta ad accettare. Non ho ricevuto sensazioni positive. Credo che Joss Whedon si sia offeso, ma non ho mai avuto problemi a tagliare i ponti. Mi va bene non avere tutti i registi di Hollywood desiderosi di lavorare con me. Ho sempre fatto ciò che sentivo giusto per me e in quel momento non ero interessata ai film di supereroi.

Con il passare degli anni, però, Evangeline Lilly ha cambiato idea ed ha preso parte non solo a grandi franchise - la trilogia de Lo Hobbit, dove interpreta l'elfa Tauriel - ma anche ad alcuni cinecomic, diventando il volto di Hope Van Dyne nel MCU. Un personaggio a cui è particolarmente legata e che spera di vedere protagonista, un giorno, di uno spin-off. Nel frattempo, è ancora una volta al fianco di Scott Lang\ Ant-Man (Paul Rudd) in Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Wonder Woman è diventata invece un personaggio di spicco nel DCEU creato da Zack Snyder grazie all'interpretazione di Gal Gadot - la quale però non dovrebbe più trovare spazio nel rinnovato DC Universe di James Gunn e Peter Safran. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti sulle prossime apparizioni di Lilly nel MCU.