Eternals, Barry Keoghan condivide l'idea per un sequel del film Marvel

Barry Keoghan interpreta Druig in Eternals, film Marvel diretto da Chloé Zhao il cui destino non è stato ancora delineato dagli Studios. Nel frattempo, Keoghan ha condiviso un'idea per un possibile sequel.

Barry Keoghan si sta godendo il meritato successo di Saltburn, film drammatico distribuito anche in streaming via Prime Video dove divide la scena con Jacob Elordi. Ma il pubblico Marvel non l’ha di certo dimenticato in Eternals e neppure l’attore ha archiviato l’esperienza sul set di Chloé Zhao, tanto da aver avanzato un’idea per un possibile sequel. Distribuito in sala nel 2021, Eternals sin da allora ha suggerito un potenziale secondo capitolo (non confermato ufficialmente dagli Studios) che avrebbe riportato gli Eterni sul grande schermo. La scena post-credit, del resto, ha incluso anche Harry Styles, pronto a darsi da fare nel MCU in veste di fratello di Thanos. Ma a quale idea si riferisce Barry Keoghan?



Eternals, Barry Keoghan ha un’idea per un possibile sequel

Con un cast di tutto rispetto guidato da Richard Madden, Salma Hayek, Angelina Jolie e Gemma Chan, Eternals ha introdotto nuovi personaggi dotati di poteri quali gli Eterni, figure create dai Celestiali spedite sulla Terra per proteggere gli umani dai Devianti. Ma i supereroi ignorano una grande verità sulla propria missione e creazione in generale che emergerà nel corso della trama. In Eternals Barry Keoghan interpreta Druig, la cui capacità è utilizzare l’energia cosmica per controllare la mente altrui. Il pubblico attende da tempo novità in merito ad un possibile sequel, soprattutto per i presupposti lanciati dal finale del film. Anche Barry Keoghan sarebbe favorevole ad un ritorno nel MCU e ha avanzato un’idea: gli piacerebbe esplorare un film stand alone proprio su Druig e, seguendo l’impostazione dei fumetti, raccontare del personaggio alle prese con una svolta malvagia. Ai microfoni di GQ per promuovere Saltburn, l’attore ha condiviso la sua idea:

Mi piacerebbe vedere un film in cui è da solo e gioca a controllare la mente di tutti. No, davvero, un controllo mentale fine a se stesso. La preparazione per i film sui supereroi è che devi umanizzarti. Non puoi giocare a fare il supereroe e basta, devi far emergere il lato umano che è in loro.

Qualora Eternals dovesse tornare sul grande schermo, probabilmente riporterebbe tutti i personaggi in gioco e non soltanto quello interpretato da Barry Keoghan. Anche la regista Chloé Zhao ha preferito astenersi da commenti, nel rispetto delle regole Marvel, per cui ad oggi non sappiamo cosa ne sarà degli Eterni.