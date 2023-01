Harry Styles, confermato il ritorno di Eros nell'MCU

News Cinema

Harry Styles ha debuttato in Eternals interpretando Eros, il fratello di Thanos, e ha dimostrato di essere estremamente collaborativo. Ma quali sono i progetti per il futuro? A svelarlo un produttore Marvel.

Harry Styles ha debuttato nell’universo Marvel interpretando Eros noto anche come Starfox. Apparso nella scena dei titoli di coda di Eternals come fratello di Thanos, Eros ha reso ben chiaro il suo ruolo chiave nei prossimi progetti in casa Marvel. La fase 5 è in partenza con Ant-Man and the Wasp: Quantumania in uscita a febbraio 2023 al cinema, eppure al momento non si conosce ancora il futuro di Eros né tantomeno degli Eterni. Uno dei produttori dei Marvel Studios ha spezzato una lancia a favore di Eros, confermando il coinvolgimento di Harry Styles nel futuro dell’MCU.



Eternals: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Harry Styles confermato nel futuro dell’MCU come Eros

A detta di un produttore Marvel, il futuro di Harry Styles non è mai stato messo in discussione dagli Studios. Apparso in Eternals per la prima volta al cinema nel 2021, la popstar britannica ha preso parte al progetto diretto da Chloé Zhao dividendo la scena con altre icone di grande e piccolo schermo, da Angelina Jolie a Gemma Chan. Nella scena post-credit di Eternals, Eros chiude la storia con un cliffhanger e anticipa un ruolo importante nei prossimi progetti dell’MCU. Tuttavia, da quel momento, il suo nome è passato in sordina e il suo coinvolgimento con i Marvel Studios è stato avvolto dal mistero. I fan hanno iniziato ad interrogarsi sul suo futuro nell’universo Marvel e a regalare parziali risposte è stato un produttore degli Studios, Nate Moore. Durante un’intervista del postcast Deadline Crew Call, Moore si è soffermato sul casting di Harry Styles in qualità di Eros e ha affrontato il futuro della popstar nell’MCU.

No, di certo non abbiamo scelto Harry per una semplice comparsa. È un personaggio che mi sta molto a cuore, perché ha avuto alcuni passaggi problematici nei fumetti. Ma ci sono più storie da raccontare con quel personaggio. È affascinante, ha una connessione interessante con Thanos. Sono fratellastri e condividono lo stesso padre. Inoltre ha un set di poteri interessanti ed è un personaggio complicato ma divertente al tempo stesso. Avendo scelto Harry Styles, l’abbiamo reso affascinante come vorresti che fosse. E penso che non ci sia limite a quanto sarà interessante quel personaggio una volta che lo riporteremo sullo schermo.

Eros ha fatto la sua comparsa nella scena post-credit di Eternals, dopo che Arishem ha rapito alcuni degli Eterni per vendetta. Insieme a Pip, Eros si presenta agli Eterni rimasti offrendo il proprio aiuto per ritrovare gli amici scomparsi. E sin da subito spiega chi è: Eros, fratello di Thanos, uno dei villain più spietati dell’universo Marvel. Pur non avendo ricevuto sostanziali aggiornamenti dal suo debutto nell’MCU, secondo le parole di Moore è altamente probabile che Harry Styles torni ad interpretare Eros con un ruolo di spicco rispetto alla comparsa in Eternals.