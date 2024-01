Estranei: il nuovo trailer italiano ufficiale del film scritto e diretto da Andrew Haigh

News Cinema

Intrerpretato da Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy, il film arriva nei nostri cinema il 29 febbraio. Ecco il nuovo trailer italiano di Estranei.

È quella del 29 febbraio la data fissata per l'uscita italiana di Estranei, il nuovo e atteso film di Andrew Haigh, il regista di film come Weekend, 45 anni e Charley Thompson.

Il film, adattamento del romanzo omonimo del giapponese Taichi Yamada, edito in Italia da Nord, è stato presentato in prima mondiale la scorsa estate a Telluride, e in Italia ha avuto la sua anteprima alla 21esima edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, ottenendo ottimi riscontri di critica e di pubblico. Al momento il film conta su un 98% di valutazioni positive sull'aggregatore Rotten Tomatoes, e ha ottenuto numerosissimi premi e nomination in tutto il mondo.

Interpretato da Andrew Scott, Paul Mescal, Jamie Bell e Claire Foy, Estranei racconta una commovente storia di amore e di vita, e questa è la sua trama ufficiale:

Una notte, nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, Adam (Andrew Scott) incontra casualmente un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e viene spinto a tornare nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa in cui viveva da bambino, dove i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano ancora vivi, con lo stesso aspetto che avevano nel giorno della loro morte, trent’anni prima.