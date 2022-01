Ernst Lubitsch apre il 2022 della rassegna di XX Secolo. L'invenzione più bella

News Cinema

Prosegue anche nel nuovo anno la bellissima rassegna promossa da CSC – Cineteca Nazionale con il sostegno del Ministero della Cultura in collaborazione con Circuito Cinema. Lunedì 3, martedì 4 e domenica 9 al cinema Quattro Fontane di Roma i film del grande regista: Ninotchka, Scrivimi fermo posta, Mancia competente e altri ancora.

Prosegue anche in questo 2022 in cui siamo appena entrati la programmazione di XX Secolo. L'invenzione più bella, la splendida rassegna di grandi classici della storia del cinema promossa da CSC – Cineteca Nazionale con il sostegno del Ministero della Cultura e in collaborazione con Circuito Cinema. La rassegna è infatti stata concepita dal suo curatore Cesare Petrillo in modo da avere un grande protagonista per ognuna delle sue trenta settimane di programmazione al cinema Quattro Fontane di Roma: e questa volta quel protagonista è Ernst Lubitsch, grande regista, sceneggiatore e produttore tedesco, naturalizzato statunitense, che con il suo tocco inconfondibile (il celebre "Lubitsch touch") ha segnato in maniera indelebile la Hollywood degli anni d'oro, divenendo a tutti gli effetti il padre di quella commedia sofisticata che poi verrà portata avanti da autori come William Wyler, George Cukor e Billy Wilder

Lunedì 3, martedì 4 e domenica 9 gennaio verranno proiettati in versione originale sottotitolata in italiano alcuni tra i più celebri film di questo grande regista, tra i primissimi a vedere il suo nome campeggiare sui manifesti prima del titolo e dei nomi del cast: i film sono Mancia competente, Partita a quattro, Scrivimi fermo posta, Ninotchka, L'allegro tenente.





Questi i protagonisti della programmazione delle successive settimane di gennaio, in attesa di conoscere quelli dei mesi successivi:

CAROLE LOMBARD con Ventesimo secolo di Howard Hawks, L’impareggiabile Godfrey di Gregory La Cava, Nulla sul serio di William A. Wellman, Vogliamo vivere! di Ernst Lubitsch, Swing High, Swing Low di Mitchell Leisen

con Ventesimo secolo di Howard Hawks, L’impareggiabile Godfrey di Gregory La Cava, Nulla sul serio di William A. Wellman, Vogliamo vivere! di Ernst Lubitsch, Swing High, Swing Low di Mitchell Leisen VALERIO ZURLINI con Estate violenta, La ragazza con la valigia, Le soldatesse, Seduto alla sua destra, La prima notte di quiete, Il deserto dei Tartari

XX SECOLO. L’INVENZIONE PIÙ BELLA - 150 capolavori del cinema tornano sul grande schermo

dal 6 dicembre 2021 al 29 giugno 2022

Cinema Quattro Fontane, Via delle Quattro Fontane, 23

00184 Roma



Biglietti e abbonamenti

Ingresso singolo: 5 euro

Carnet 10 ingressi: 35 euro

Carnet 20 ingressi: 60 euro

Per informazioni: www.fondazionecsc.it