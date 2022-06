Equalizer 3, Denzel Washington e Dakota Fanning di nuovo insieme 20 anni dopo Man on Fire

News Cinema

The Equalizer sarà una rimpatriata tra Denzel Washington e Dakota Fanning, che quasi vent'anni fa era una bambina protetta dal suo personaggio di Man On Fire. Chi se lo ricorda?

Corsi e ricorsi storici: The Equalizer 3 con Denzel Washington è confermato, e al suo fianco ci sarà Dakota Fanning. Forse non è immediato ricordarlo, ma l'ex-bambina prodigio di Hollywood fu coprotagonista con Denzel di Man On Fire, diretto dal compianto Tony Scott nel lontano 2004. Una vera rimpatriata, in un contesto che tematicamente in fondo non sembra poi tanto dissimile...

[Foto di Dakota Fanning a cura di Crislapi3, da Wikimedia Commons]

A 20 anni da Man on Fire, Denzel Washington e Dakota Fanning si reincontrano per The Equalizer 3

Stando all'esclusiva dell'affidabile Deadline, The Equalizer 3 riunirà in un film Denzel Washington e Dakota Fanning, che nel Man On Fire del 2004 interpretava una bambina, protetta da una fedele guardia del corpo, ruolo nel quale Denzel fu tanto convincente da spianarsi la strada per la caratterizzazione poi in fondo ripresa negli Equalizer: uomo inesorabile.

Ha senso quindi che Antoine Fuqua, che torna alla regia della saga dopo The Equalizer e The Equalizer 2 - Senza perdono, voglia ricostruire il team, anche se ormai Dakota è una donna, con una parte imprecisata nella trama di The Equalizer 3 sceneggiata da Richard Wenk, tenuta ancora segreta.

Il primo Equalizer incassò nel mondo 192.330.000 dollari a fronte di un budget di 55, mentre il seguito ne portò a casa quasi altrettanti, per una spesa leggermente maggiore, sui 60 milioni.

Si prevede che The Equalizer 3 sia nelle sale per il settembre 2023, quando dovremmo avere già rivisto Dakota insieme a sua sorella Elle Fanning in The Nightingale di Mélanie Laurent e nella serie Ripley. Denzel dal canto suo è reduce da una meritata doppia nomination Oscar-Golden Globe come miglior attore protagonista per il Macbeth di Joel Coen.