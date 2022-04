Emmanuel Carrère e l’intensità dei legami in un mondo socialmente diviso: incontro con il regista di Tra due mondi

News Cinema

Un gruppo di donne lavoratrici invisibili e una giornalista parigina che si finge una di loro per conoscerle meglio. Tra due mondi è l’intenso adattamento del libro della giornalista Florence Aubenas, diretto da un altro scrittore ma anche regista come Emmanuel Carrère. Lo abbiamo incontrato.

strong> ha voluto che fosse Emmanuel Carrère a dirigere Tra due mondi, adattamento di un suo celebre libro reportage in cui si era finta una delle tante lavoratrici invisibili nel sommerso sociale della Francia dell’estremo nord.

Juliette Binoche si è innamorata dieci anni fa di questa storia, che è arrivata finalmente nelle sale italiane, distribuita da Teodora, dopo un passaggio applaudito al Festival di Cannes.

Abbiamo incontrato il regista, Emmanuel Carrère, via zoom da Parigi nel corso dei Rendez-Vous di Unifrance.

Come è arrivato all’adattamento del libro?

Ha più di dieci anni e tutti ancora in Francia lo ricordano. Ha molto impressionato, è un libro rimarchevole. Onestamente non avrei pensato di adattarlo da solo, semplicemente perché raramente ho idee di cinema. Ma ci sono state delle circolante bizzarre: nel corso della discussione fra Florence Aubenas e Juliette Binoche sull’idea appunto di adattarlo, la scrittrice ha fatto uscire il mio nome dicendo che se l’avessi fatto io allora gli sarebbe interessato. Forse per la cifra un po’ documentaristica dei miei lavori di scrittore, che deve averle dato l’impressione di una prossimità. Ci conosciamo, ma non siamo amici, ma ci lega a una specie di destino comune. Quando Juliette Binoche è venuto a parlarmene, la prima reazione è stata domandarle come mai lo proponessero a me, poi la seconda è stata pensare: che fortuna straordinaria che me lo propongono, perché è difficile immaginare qualcosa di più interessante da fare.

Lei ama parlare delle vita doppie, come dimostrano i suoi libri come L’avversario, e qui c’è il personaggio di Juliette Binoche che conduce una doppia vita.

Abbiamo tutti la tentazione di sapere come sarebbe essere qualcuno diverso da noi. Spesso essere scrittori è questo: allo stesso tempo indagare cosa voglia dire essere noi stessi e cosa voglia dire non esserlo. La tentazione non solo di immaginare, ma di vivere una specie di vita alternativa. Credo che l’eroina del film non sia tanto Juliette Binoche, che è motivata dallo scoprire la vita di qualcuno socialmente molto lontano da lei, che normalmente non potrebbe conoscere veramente se non superficialmente. L’interesse di Aubenas era incontrare quelle persone e renderle più visibili di quanto siano. Nel film è un po’ differente, a causa della necessità di una trama drammatica.

Il film non regala una semplice riconciliazione. Pensa che la lotta di classe sia ancora in essere oggi?

Mostriamo come ci sia una grande maggioranza di persone che sono contente dell’esistenza del libro, anche se sono state ingannate. Dopo un primo senso di smarrimento sono contente e la ringraziano anche. Ma non potevamo mostrare solo quello, non sarebbe stato onesto, non potevamo trasformare la vita in un film dai buoni sentimenti. Ci voleva almeno una persona non riconciliata, mi sembrava la verità e impossibile fare altrimenti.

Il lavoro di adattamento propone ovviamente un punto di vista, quello della protagonista Juliette Binoche, ma anche una coralità di personaggi. Immagino sia stato un lavoro complesso ma interessante

Abbiamo riproposto la forma corale con molti interpreti reali, il che ha reso la storia viva, anche grazie alla preparazione fatta prima delle riprese. Hanno riempito delle loro esperienze i dialoghi, che sono completamente cambiati. Ho cercato di essere più accogliente possibile. Tutte le proposte erano benvenute e credo Tra due mondi sia diventato dieci volte più interessante proprio grazie a queste modifiche che non erano presenti nella sceneggiatura.

Come ha armonizzato così tanti non attori con una star come Juliette Binoche?

Una condizione che avevo messo è stata quella di scegliere non professionisti, ma non ho certo dovuto lottare per imporla, erano tutti totalmente d’accordo. È stato un processo lungo, e per fortuna. Abbiamo passato almeno sei mesi di casting e poi sei mesi di laboratori fatti ogni giorno, non proprio delle prove ma occasioni per farle familiarizzare con il cinema, la macchina da presa e farle conoscere. Poco a poco abbiamo costruito un gruppo, grazie a un processo di famigliarizzazione. Poi all’ultimo minuto è arrivata Juliette Binoche, che metteva paura a tutti. Temevano arrivasse la stella da Parigi e le guardasse dall’alto in basso. In qualche modo tutto il film si è giocato in quell’incontro. È qui che lei mi ha davvero colpito. Ovviamente sapevo che era una grande attrice, ma è notevole la delicatezza e la semplice gentilezza di cui ha dato prova conquistando tutte in un paio di giorni, facendo cadere la timidezza e la diffidenza in un attimo. Sono state delle riprese faticose, ma anche gioiose. Erano contente di recitare insieme. Juliette Binoche le ha dirette più di me, lo dico senza problemi. Io facevo il lavoro del regista di dire questa qui, questa lì, ma lei è una ballerina straordinaria, che ha fatto danzare le altre. Vedevo come’erano tutte conquistate e meravigliate dal recitare insieme a lei, che rendeva tutto naturale. È stato bello da vedere e se il film è riuscito è per questo. Per il resto, non sono Michele Haneke o Paul Thomas Anderson, ma c’è qualcosa di estremamente vivo nel film.

C’è un dilemma etico nell’indagine della protagonista che si immerge in questa realtà non sua nascondendo chi sia realmente. Alcune donne si sentono tradite.

Il film non dice che tutto è bello. Non è così. L’intensità dei sentimenti, il calore umano hanno un potere immenso, ma non è che tutti siamo riconciliati e la lotta di classe non esista. Non regaliamo illusioni, avremmo potuto presentare un mondo in cui tutti si amano. C’è della simpatia e della solidarietà che attraversa il film, ma non solo. C’è anche della violenza, della rivolta e dell’amarezza. Non potevamo fare come non esistessero. Raccontiamo anche delle persone detestabili, non solo delle brave persone. Non vediamo gli sfruttatori perché cosi succede nella realtà, li si subisce ma il solo contatto è con i piccoli padroni che trattano i lavoratori male. Il film condanna un sistema, pur mostrando delle persone adorabili, che sono tali non per come sono stati scritte, ma perché lo sono veramente.

Ha mantenuto rapporto di amicizia con i non professionisti del film? Di solito le capita di mantenere dei legami dopo le riprese?

Ho mantenuto lo stesso livello di amicizia con le attrici non professioniste che con la troupe. Non è che ci sentiamo tutti i giorni, ma c’è un vero legame che ci unisce. Una cosa piacevole è che il rapporto con le attrici è stato molto costante nel tempo, un anno prima delle riprese, poi un altro anno fra una cosa e l’altra. Ci sentiamo per le novità, sono state a Cannes e hanno portato il film in giro per il paese, portando anche avanti delle iniziative sociali di sensibilizzazione per le loro condizioni di lavoro. Hanno fatto la promozione del film come Juliette ed io. Lei è molto fedele di carattere, non è una di quelle che si dimentica del compleanno dei figli. Non voglio fare demagogia e dire che ci sarà un legame per tutta la vita, ma abbiamo veramente condiviso qualcosa. Come accade a una troupe di cinema, che come alla fine di una vacanza, si trova a vivere quel momento triste in cui ci si scambiano gli indirizzi dicendo che ci si rivedrà presto, ma non succede che raramente. Noi ci rivediamo e succederà ancora.

Cosa le dà di più o di diverso il cinema rispetto alla letteratura?

C’è l’ha risposta banale ma vera: l’immensa gioia di lavorare con altri, non essere soli. Una maniera di lavorare radicalmente differente. Con mia sorpresa mi sono reso conto, film dopo film, di essere a mio agio in un lavoro collettivo. Ho un metodo di lavorare particolare, lascio molto l’iniziativa e sono poco autoritario. Credo quindi che per gli attori e la troupe le riprese siano piacevoli. Accetto le proposte e non faccio finta di sapere qualcosa che non so. Un’altra cosa particolare è che scrivere un film ha qualcosa a che fare con lo scrivere un libro. Girarlo non lo ha per niente. In compenso montare un film assomiglia enormemente a un lavoro di scrittura e in una certa maniera l’esperienza di montare un film mi ha insegnato moltissimo sulla scrittura, non il contrario.