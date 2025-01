Emilia Perez: il regista Jacques Audiard, già contestato in Messico, rincara la dose con altre controverse dichiarazioni

News Cinema

In Messico come noto si è scatenata una polemica sul fatto che nel pliuripremiato e candidato all'Oscar Emilia Perez sia praticamente assente ogni contributo locale. Il regista Jacques Audiard ha rilasciato dichiarazioni che potrebbero alimentare altre polemiche.

Com'è noto, il pluripremiato e pluricandidato all'Oscar Emilia Perez, ha ricevuto molte critiche da parte messicana, perché, pur essendo ambientato in Messico, principalmente perché (ma non solo) nel cast non c'è nessun attore di quella nazionalità. Jacques Audiard, il regista, è stato aspramente rimproverato per questo, ma adesso ha rilasciato alcune dichiarazioni che rischiano di suscitare altre polemiche in un mondo che non aspetta altro per gettarsi nella mischia.

Cosa ha detto Jacques Audiard

In un'intervista con Konbini,, Audiard ha usato parole poco misurate per parlare della lingua spagnola (a meno che, nella traduzione, non si siano perse le sue vere intenzioni). Ad ogni modo questo è quanto, come riporta World of Reel, avrebbe dichiarato: "Lo spagnolo è una lingua parlata in paesi modesti, in via di sviluppo, dai poveri e dagli immigrati". In Messico e in America Latina queste parole hanno subito suscitato reazioni, apparendo sui principali quotidiani, che le hanno interpretate come un segnale di classismo e disprezzo per i paesi di lingua spagnola. Audiard ha spiegato più volte che in Emilia Perez non intendeva esplorare la cultura messicana e che il Messico era solo uno sfondo per la storia raccontata. Qualche settimana fa il regista è stato costretto a cancellare un'apparizione alla Cineteca Nacional de Mexico proprio per le controversie relative alla rappresentazione del paese e dell'identità trans. Si è persino scusato coi messicani, ma questo non ha impedito un fiasco del film e le proteste fuori dai cinema. Insomma, nonostante il successo del film, è diventato persona non grata per un'intera nazione.