Elodie nella clip di Ti mangio il cuore, nuove immagini del suo esordio al cinema

Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa vede Elodie coprotagonista, al suo esordio nel cinema, in compagnia di Francesco Patanè, Michele Placido e Tommaso Ragno. Il film arriverà nei cinema il 22 settembre con 01Distribution.

Sono state diffuse una nuova clip e diverse immagini di Ti mangio il cuore, esordio cinematografico di Elodie, che con Francesco Patané, Michele Placido e Tommaso Ragno è nel cast del nuovo film di Pippo Mezzapesa, nelle sale dal 22 settembre. Il film è ispirato dall'omonimo romanzo-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, un'indagine sulla "quarta mafia", la malavita foggiana.



Ti mangio il cuore: Prima Clip Ufficiale del Film "Centomila alla Madonna" - HD

Ti mangio il cuore, la trama dell'esordio al cinema di Elodie

Ti mangio il cuore si ambienta in Puglia, presso il promontorio del Gargano. La zona è contesa da due famiglie malavitose, i Malatesta e i Camporeale, che da tempo immemorabile vivono in una faida costante. A far degenerare la situazione è l'amore proibito che sboccia tra Andrea (Francesco Patanè), che dovrebbe ereditare il comando dei Malatesta, e Marilena (Elodie), moglie del boss dei Camporeale. Sarà proprio Marilena a dover prendere le redini del proprio destino, in una guerra che coinvolgerà i due clan.

La sceneggiatura di Ti mangio il cuore è stata scritta da Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino, mentre la fotografia in bianco e nero è a cura di Michele D’Attanasio.