Eenie Meanie: ecco il trailer italiano del film con Samara Weaving in arrivo su Disney+

Debutta il 22 agosto in streaming questo scatenato e irriverente thriller con protagonista l'attrice australiana di film come Finché morte non ci separi e Scream VI. Ecco il trailer italiano e la trama di Eenie Meanie.

Eenie Meanie: ecco il trailer italiano del film con Samara Weaving in arrivo su Disney+

Appassionati di azione e tensione, tenetevi pronti per il 22 agosto, perché è in quella data che farà il suo debutto in streaming su Disney+ un thriller adrenalinico e irriverente che si intitola Eenie Meanie. Più che alla celebre conta inglese (Eeny, meeny, miny, moe...), il titolo del film fa riferimento al soprannome della protagonista, che all'anagrafe da Edie, una giovane donna che da adolescente è stata - un po' come il Baby di Baby Driver, di cui, pare, forse, vedremo presto un sequel - una velocissima autista al soldo di criminali e rapinatori e che viene trascinata di nuovo nel suo losco passato quando un suo vecchio datore di lavoro le offre la possibilità di salvare la vita del suo ex fidanzato cronicamente inaffidabile.
Interprete di questo personaggio è la bionda Samara Weaving, l'attrice australiana che abbiamo imparato a conoscere grazie horror come La babysitter e Finché morte non ci separi e che poi abbiamo visto nel cast di film come Babylon e Scream VI. Accanto alla Weaving nel film - scritto e diretto da Shawn Simmons, al suo debutto nella regia - ci sono anche Karl Glusman, Jermaine Fowler, Marshawn Lynch, Randall Park, Steve Zahn e Andy Garcia. A produrre, tanto per far capire un po' di che genere di film stiamo parlando, ci sono Rhett Reese & Paul Wernick, la coppia creativa della serie di Deadpool.
Ma, per capire ancora meglio, ecco trailer italiano ufficiale (e poster) di Eenie Meanie.

Eenie Meanie: il trailer italiano ufficiale e il poster del film


