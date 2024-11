"Eddie Murphy merita un Oscar": Ryan Reynolds pensa a un film specifico, ma l'Academy per lui non dà valore ai comici

News Cinema

Ospite del Variety Awards Circuit podcast, Ryan Reynolds prosegue la sua crociata per spingerci a pensare gli Oscar in modo diverso: dopo la proposta dell'Oscar agli stunt, punta l'attenzione sulle grandi performance comiche. Pensa a Eddie Murphy e a un film in particolare.

L'Oscar non va alla grande performance comica: qualcuno negli anni se n'è già lamentato, ma ora torna a farlo Ryan Reynolds al Variety Awards Circuit podcast. L'interprete di Wade Wilson alias Deadpool, ormai nel Marvel Cinematic Universe, conosce bene la comicità e trova in particolare che alcune storiche esibizioni non siano state riconosciute ai più alti livelli, solo per pregiudizio. In particolare, Ryan spende parole molto calorose per Eddie Murphy, esperto di trasformismo tra gli anni Ottanta e Novanta. Leggi anche Eddie Murphy non ride più, ma perché? "Non volevo essere famoso solo per la risata"

Ryan Reynolds recrimina per un Oscar mancato a Eddie Murphy

Secondo Ryan Reynolds, il talento trasformista di Eddie Murphy non è stato mai riconosciuto dai più importanti premi ufficiali, ed è un peccato. Reynolds da qualche tempo si spende per attirare l'attenzione dell'Academy su ciò che da sempre ignora, come per esempio l'importanza delle controfigure nelle grandi produzioni, di fatto cointerpreti di amati personaggi. Eddie Murphy ha deciso ormai di contenersi per ragioni di età, e anche se qualche mese fa è tornato in Un piedipiatti a Beverly Hills: Axel F. su Netflix, non si abbandona più alle sue perfomance multiple. Già Chris Rock una ventina d'anni fa, quando Murphy era stato candidato per il "serio" Dreamgirls, sostenne che avrebbe meritato il premio molto prima: "Si lodava molto Peter Sellers per aver fatto tanti personaggi, però faceva sempre sé stesso. Eddie è tutti quei personaggi che interpreta in Il principe cerca moglie e Il professore matto!" Ora è Reynolds a riprendere il discorso sul talento mostruoso di Murphy, un po' dimenticato, e parte proprio dal Professore Matto (remake di Le folli notti del dottor Jerryll, di e con Jerry Lewis).

Ci ostacoliamo da soli con questa storia della comicità vista come artigianato: se lo domandate a me, una delle più grosse ingiustizie è che Eddie Murphy non abbia un Oscar per Il professore matto o La famiglia del professore matto. Solo il fatto che possa star seduto a un tavolo e fare dieci personaggi diversi, è una roba unica. Ed è un tipo di talento che forse in quest'epoca la scienza non può ancora comprendere appieno.