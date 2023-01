Eddie Murphy ai Golden Globes tira in ballo lo schiaffo di Will Smith agli Oscar

News Cinema

Durante la cerimonia dei Golden Globes, Eddie Murphy, a cui è stato attribuito il prestigioso Cecil B. DeMille Award, ha coinvolto nel suo discorso lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante gli Oscar 2022.

Difficilmente Hollywood dimenticherà lo schiaffo a Chris Rock piombato dalla mano di Will Smith agli Oscar 2022. Durante la cerimonia più attesa dall’industria cinematografica, l’attore di Una famiglia vincente - King Richard non ha potuto restare in silenzio e ha preso le difese di sua moglie, seppur con la violenza, animando un’edizione che non verrà archiviata tanto presto. A dimostrarlo è stato anche Eddie Murphy. È trascorso un anno da quell’episodio, eppure durante il suo discorso sul palco dei Golden Globes 2023 l’attore di You People non ha potuto fare a meno di riferirsi a quell’episodio.





Eddie Murphy ai Golden Globes fa riferimento allo schiaffo agli Oscar 2022

Durante la cerimonia dei Golden Globes, Eddie Murphy ha accettato il Cecil B. DeMille Award con grande gioia e, salito sul palco, non ha potuto evitare un discorso che ha finito per rilanciare in pista l’episodio agli Oscar 2022. Nonostante sia trascorso un anno da quella spiacevole parentesi, lo schiaffo a Chris Rock da parte di Will Smith non è stato ancora dimenticato né dal pubblico né dai colleghi dell’industria cinematografica. Prima di collegarsi agli Oscar, però, Eddie Murphy ha voluto offrire dei consigli a tutti quelli che sognano di raggiungere degli obiettivi nel mondo dello spettacolo:

Esiste una linea precisa che puoi seguire per raggiungere il successo, la prosperità, la longevità e la tranquillità. Ed è una linea che ho seguito per tutta la mia carriera. In realtà è molto semplice, bisogna rispettare tre passaggi: paga le tasse, fatti gli affari tuoi e tieni il nome della moglie di Will Smith fuori dalla tua f*****a bocca!

Una battuta ironica che ha riacceso i riflettori sull’episodio dello schiaffo agli Oscar. Poco dopo, nella sala stampa dei Golden Globes, Eddie Murphy ha precisato di non aver parlato né con Will Smith né con Chris Rock dell’accaduto, ma di “adorarli entrambi”. In seguito allo schiaffo volato sul palco, a Will Smith è stato vietato di partecipare agli eventi degli Academy Awards per i prossimi 10 anni.



Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry:



1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith's wife's name out your f---ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz— Variety (@Variety) January 11, 2023