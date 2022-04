Will Smith bandito dagli Oscar e dalle cerimonie dell'Academy per 10 anni: le decisioni in una lettera aperta

News Cinema

Sono stati annunciati i provvedimenti disciplinari dell'Academy contro Will Smith per lo schiaffo dato a Chris Rock in diretta agli Oscar. 10 anni di bando da ogni cerimonia dell'organizzazione. Potrà comunque essere candidato e vincere la statuetta. La lettera aperta.

Will Smith avrà tirato sicuramente un sospiro di sollievo: l'Oscar conquistato per la sua interpretazione in Una famiglia vincente - King Richard è salvo, non dovrà restituirlo. Sono arrivati infatti, 12 giorni dopo la sera in cui l'attore ha schiaffeggiato e insultato Chris Rock, durante la 94esima cerimona degli Academy Awards in diretta mondiale, i provvedimenti disciplinari annunciati nei suoi confronti da parte dell'Academy e tra questi non c'è il ritiro della statuetta ma 10 anni di divieto (una specie di DASPO cinematografico) di partecipare non solo alla cerimonia dell'Oscar ma a tutti gli eventi patrocinati dall'organizzazione, dalla quale per altro ha dato le dimissioni. Ovviamente potrà comunque essere candidato e anche vincere la statuetta, che nel caso gli verrebbe recapitata in privato. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Il caso WIll Smith: la decisione dell'Academy

Le decisioni sul caso Will Smith sono state prese in una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione dell'Academy, costituito da 54 persone. Nella lettera aperta firmata dal presidente David Rubin e dall'amministratore delegato Dawn Hudson, indirizzata alla "Famiglia dell'Academy", anche le scuse per non aver saputo fronteggiare adeguatamente la situazione. Eccola, tradotta per voi:

I 94esimi Oscar dovevano essere una celebrazione dei molti individui nella nostra comunità che hanno fatto un lavoro incredibile l'anno scorso, invece quei momenti sono stati messi in ombra dall'inaccettabile e dannoso comportamento che abbiamo visto Will Smith esibire sul palco. Durante la diretta, non abbiamo affrontato la situazione in modo adeguato e per questo ci dispiace. Per noi questa sarebbe stata un'opportunità di dare un esempio ai nostri ospiti, spettatori e alla nostra famiglia dell'Academy in tutto il mondo, e abbiamo fallito: eravamo impreparati a una cosa senza precedenti. Oggi, il consiglio di amministrazione ha convocato una riunione per discutere la risposta migliore alle azioni di Will Smith durante gli Oscar, oltre ad accettare le sue dimissioni. Il Consiglio ha deciso che, per un periodo di 10 anni dall'8 aprile 2022, il signor Smith non potrà partecipare a nessun evento o programma dell'Academy, in persona o in remoto, inclusi - ma non solo - gli Academy Awards. Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine al signor Rock per aver mantenuto il controllo in circostanze straordinarie. Vogliamo anche ringraziare i nostri presentatori, gli ospiti, i candidati e i vincitori per la loro compostezza e grazia durante la trasmissione. Questo provvedimento che prendiamo oggi in risposta al comportamento di Will Smith è un passo verso lo scopo più grande di proteggere la sicurezza dei nostri artisti ed ospiti e ripristinare la fiducia nell'Academy. Speriamo anche che possa iniziare un periodo di guarigione e ricostruzione per tutti i coinvolti, attivamente e passivamente.