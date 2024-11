Ecco il trailer del nuovo film animato di Michel Gondry: Maya, Give Me a Title

News Cinema

Il geniale autore francese torna alla stop motion con un film tutto realizzato con ritagli di carta e ispirato alla relazione a distanza con sua figlia. Ecco il trailer di Maya, Give Me a Title.

Nel suo ultimo, bellissimo Il libro delle soluzioni - chiaramente autobiografico e autoironico - il geniale Michel Gondry faceva interpretare a Pierre Niney il suo alter ego cinematografico. Tra una scena e l'altra, si poteva vedere come il personaggio di Niney - regista nevrotico alle prese con un film che sembrava sfuggirgli costantemente di mano - intrattenersi con la stop motion, che di Gondry è stata la prima grande passione cinematografica, che ha poi influenzato grandemente tutto il resto del suo lavoro.

I primi video musicali di Gondry sono stati realizzati proprio in stop motion, e per la precisione con la cutout animation, quella tecnica che usa figure di carta ritagliata per realizzare personaggi, oggetti, mondi. Proprio in questo modo, con la cutout animation, è stato realizzato il nuovissimo film di Gondry, che si intitola Maya, Give Me a Title, di cui vi mostriamo di seguito il primo trailer ufficiale.

Nel film, che guarda caso vede proprio Niney coinvolto come narratore, si racconta della relazione a distanza di Gondry con sua figlia Maya. Ogni sera Gondry chiede a Maya di "dargli un titolo", sulla base del quale realizza un breve corto animato di cui la ragazza è protagonista.

A quando pare, Maya, Give Me a Title ha anche un sequel che è già in fase di post-produzione. Nel 2025 debutterà poi anche il nuovo film in live action di Gondry, che si intitola Atlantis, e che è un musical ispirato all'infanzia di Pharrell Williams a Virginia Beach.

Ecco il trailer ufficiale di Maya, Give Me a Title.