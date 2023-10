Dopo una lunga assenza, Michel Gondry - uno dei grandi registi contemporanei - torna al cinema con un film bellissimo, che sotto l'abito della commedia esilarante nasconde un doloroso e doveroso atto di ammenda e resa. La recensione del Libro delle soluzioni di Federico Gironi

Ora, non è che sia una prescrizione obbligatoria, ma penso che per godere appieno e completamente, più ancora di una pur importante visione isolata, di Il libro delle soluzioni, sia utile vedere, prima o dopo, anche Michel Gondry Do It Yourself e A letto con Michel Gondry, i due documentari sul regista firmati da François Nemeta e disponibili sulla piattaforma streaming IWonderfull (lì dove I Wonder fa uscire in sala solo questo film qui).

Primo perché sono entrambi molto interessanti, e complementari; secondo, perché il riepilogo della carriera, della psicologia, delle cadute e delle risalite di Gondry, del suo approccio al cinema e alla creatività che viene fatto nei doc è sostanzialmente fatto dallo stesso francese, spietatamente autobiografico e autoironico, in questo film.

Nel Libro delle soluzioni, Michel Gondry diventa Marc Becker, ovviamente regista anche lui.

Un regista che, di fronte a produttori che vogliono togliergli di mano il suo nuovo film, fugge nelle Cevenne a casa di un’amatissima zia assieme alla sua montatrice, alla sua assistente, e all’AVID che contiene il montato. Lì, tra i boschi, saranno queste donne a dover fare i conti con le crisi maniaco depressive di un Marc che rinuncia agli psicofarmaci: con le sue paure, il suo ego, la sua ipersensibilità, i suoi deliri creativi, i suoi slanci geniali e le sue crisi di rabbia e di insicurezza.

Non serve aver visto i documentari citati prima, per sapere, o per capire, che nel Libro delle soluzioni Gondry parla di sé stesso, e di una depressione che l’ha tenuto lontano dal cinema per molti anni, prima di questo esemplare ritorno. Un ritorno in cui si ritrova tutta l’idea lo-fi, artigianale, ipercreativa del cinema che l’ha reso famoso e adorato in tutto il mondo.

Non serve aver visto il bellissimo L'épine dans le coeur per capire che ciò che racconta dell'amata zia Suzette, qui “doppiata” dalla Françoise Lebrun di La maman et la putain, è vero e viene dal profondo.





Non serve nessuna conoscenza pregressa per comprendere, con gli occhi e con il cuore, prima che con la testa, che Gondry qui, sotto l’abito da commedia esilarante e piena di incredibile inventiva (basti pensare alla regola della seconda marcia, al momento dell’orchestra e della registrazione della colonna sonora, al camiontaggio), sta facendo un doloroso quanto doveroso atto di ammenda e di resa.

Presentando scuse pubbliche, in modo goffamente irresistibile, e a modo suo sinceramente commovente, alle persone che ama, e da cui è amato. Raccontando senza filtri, se non quelli della sua creatività rigorosamente analogica (non per testardaggine, ma perché non gli è possibile fare altrimenti), la sua inadeguatezza e il suo essere sfasato rispetto al mondo, alle persone, alla società.

Incapace di confrontarsi fino in fondo perfino con la propria opera (Marc non vuole mai vedere il montato del suo film, che vedrà solo la sera della prima, sprofondato per la vergogna nella sua poltrona), Gondry è in qualche modo inadatto a confrontarsi con la vita vera, che nei suoi film reinventa secondo le coordinate della sua inesauribile fantasia basta sul riutilizzo e sull’artigianato.

In qualche modo, allora, l’impressione è che Il libro delle soluzioni stia alla realtà della vita del suo autore così come le videocassette rigirate da Jack Black e Mos Def nel geniale e sottovalutato Be Kind Rewind stavano ai film originali che una volta contenevano.

E se c’è grottesco, caricatura, esagerazione, parodia, è solo una questione di prospettiva, e creatività. È questione di genio, di reinvenzione di un mondo che non è mai separato davvero da quello reale.

Un’idea, dice Marc nel film, è quando fai qualcosa che non ha mai fatto nessuno prima. Alla fine di In Bed with Gondry dice che la creatività è purtroppo non poco stimolata dallo squilibrio, e per alcuni persone questa è l'unica maniera in cui funzionano.

Ecco, Gondry è maestro in questo: maestro di idee, maestro di successi e fallimenti, di squilibrio. Ma lui funziona così.

Non a caso il capitolo 1 del suo libro delle soluzioni recita: “Il fallimento è una sequenza di soluzioni intervallate da problemi. Il successo è una sequenza di problemi, intervallati da soluzioni”.

Che non è la descrizione di un processo creativo, o cinematografico. È la descrizione della vita. Della sua, di Gondry, come della nostra.