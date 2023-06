È colpa mia?, il teen drama arriva finalmente su Prime Video

News Cinema

Basato sull'omonimo romanzo best seller di Mercedes Ron, È colpa mia? racconta la storia d'amore proibita di Noah e Nick, tra minacce presenti e pericoli del passato. Il film è disponibile da oggi, 8 giugno, su Prime Video.

Tratto dall’omonimo romanzo di Mercedes Ron, È colpa mia? porta su Prime Video una nuova tormentata storia d’amore adolescenziale. Film Amazon Original, racconta la storia di due adolescenti costretti a vivere sotto lo stesso tetto come fratellastri dopo che i genitori hanno ritrovato l’amore l’uno tra le braccia dell’altra. Disponibile in streaming a partire dall’8 giugno 2023, il teen drama punta soprattutto al duo protagonista, Nicole Wallace e Gabriel Guevara.



È Colpa Mia?: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film Amazon Prime Video - HD



Guarda subito E' Colpa Mia? su Prime Video

È colpa mia?, la trama del nuovo teen drama tratto dall’omonimo best seller

Noah è un’adolescente la cui vita viene stravolta da una decisione che arriva dall’alto. Sua madre ha sposato un uomo ricco e carismatico, William Leister, e Noah è costretta a raccattare tutta la sua vita in una valigia lasciando la sua casa, i suoi amici e persino il suo fidanzato per trasferirsi alla villa Leister ed iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Mai avrebbe immaginato di incontrare un ragazzo così difficile eppure affascinante con cui dividere il proprio tetto. Scopre, infatti, che William Leister ha un figlio, Nick, suo fratellastro dal fascino indiscusso e con una propensione a cacciarsi nei guai. Entrambi orgogliosi ed indipendenti, Noah e Nick mettono in chiaro sin da subito di non piacersi e non rinunciano ad un comportamento ostile reciproco. Nick all’apparenza sembra un ragazzo perbene, una figura modello da cui trarre ispirazione.

Noah, però, scopre che il fratellastro vive una vita parallela e segretissima, partecipa a corse clandestine pericolose e non rinuncia a grandi feste così come alle risse quando capitano sotto mano. Noah e Nick non potrebbero essere più diversi, almeno su carta. Ma l’attrazione tra loro è innegabile e, ad un certo punto, non potranno più resistere rendendo la loro relazione un ennesimo, pericoloso segreto. Anche se Nick è determinato a cacciarsi nei guai, Noah ha altri scheletri nell’armadio e quel passato difficile tornerà a bussare alla sua porta.

Chi è Mercedes Ron e quanti romanzi ha scritto

Ora che il film diretto da Domingo González è disponibile in streaming su Prime Video, è possibile anche recuperare la trilogia di romanzi di Mercedes Ron, autrice che ha assaporato la notorietà dapprima su WattPad, dove ha pubblicato le sue storie arrivando ad un numero vasto di follower. Giovane scrittrice argentina, vive in Spagna sin dalla sua infanzia e scrivere libri è sempre stato uno dei suoi sogni più grandi, oggi diventato realtà. È colpa mia? è il primo di tre volumi della saga Culpables, seguito da È colpa tua? e È colpa nostra?. In Italia, il primo romanzo è pubblicato da Salani.



Guarda subito E' Colpa Mia? su Prime Video