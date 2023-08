Dwayne Johnson: "Le due lezioni che ho imparato da mio padre"

News Cinema

Dwayne Johnson su Instagram ha spiegato quali siano le due più grandi lezioni imparate da suo padre, il wrestler Rocky Johnson.

Dwayne Johnson non è nuovo a video e messaggi motivanti sui social: l'ex-wrestler diventato star di Hollywood non si fa mancare mai una presenza più importante nella vita delle persone, e ultimamente ha anche donato cospiscue cifre per sostenere i colleghi in sciopero. Come accade da tre anni, il trascorrere del compleanno del compianto papà gli porta alla mente delle considerazioni, che ha condiviso con i fan. Leggi anche Black Adam, il sequel non ci sarà per colpa degli incassi? Dwayne Johnson dissente

Dwayne Johnson e le due lezioni che ha imparato da suo padre

Rocky Johnson (1944-2020) era un wrestler rinomato, papà di Dwayne "The Rock" Johnson, un figlio che non solo ne ha seguito le orme, ma si è poi affrancato dalla sua carriera, abbracciando quella cinematografica, ultimamente con Black Adam. In un video su Instagram, Dwayne ha ripensato al suo vecchio, col quale non era riuscito a riconciliarsi prima della morte, e proprio da quelle basi ha voluto incitare i suoi follower a seguire un paio di lezioni che "Rocky" gli ha lasciato.

Qualche giorno fa è stato il compleanno di mio padre. [...] Sapete che avevo col mio vecchio un rapporto molto affettuoso e complicato, come molti di voi. Molti papà di quell'epoca avevano affrontato momenti durissimi, e quando poi cresci un figlio maschio si scontrano due testosteroni. Tu pensi di sapere tutto, ma a quell'età non sai un cazzo. [...] Molti mi hanno chiesto cosa mi abbia insegnato mio padre. [...] Due cose. Il rispetto ti viene dato quando te lo guadagni, quindi vattelo a guadagnare, anzi mi disse: "Alza il culo e vattelo a guadagnare". E si assicurò che andassi in palestra da quando avevo cinque anni, sul tappeto mi stendeva sempre. [...] È una lezione che puoi applicare a ogni settore. [...] Ho capito dopo che, se sei abbastanza fortunato da diventare bravo in quello che fai, è allora che ti devi guadagnare il rispetto. Devi provare che hai più fame del più affamato, perché ci sarà sempre qualcuno dietro di te pronto a prendere il tuo posto. [...] Non finisci mai. [...]

C'è anche un'altra lezione che mi ha insegnato involontariamente. Se avete un problema con qualcuno a voi vicino, vostro padre, vostra madre, un marito, un ragazzo o una ragazza, i vostri amici... non lasciatelo fermentare. Occupatevene. Potete rimanere arrabbiati per uno o due giorni, ma poi dovete affrontare la cosa. Io litigai come non avevo mai fatto con mio padre qualche anno fa, a Natale, non ci siamo parlati più. Ho pensato a lui ogni giorno, ma ero in conflitto con me stesso. Continuavo a dirmi "Lo devo chiamare, lo devo chiamare". Ed è morto all'improvviso. Ho perso l'occasione. Ora devo vivere con questa cosa, accettarla ogni giorno, penso a lui ogni giorno.