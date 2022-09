Dwayne Johnson festeggia l'amico Brendan Fraser acclamato a Venezia per The Whale

News Cinema

Brendan Fraser al Festival di Venezia è stato acclamato per la sua interpretazione in The Whale: il lungo applauso ha attivato sui social Dwayne Johnson, che pensa di dovergli l'inizio della sua carriera cinematografica.

In concorso al Festival di Venezia 2022, ha scatenato un lunghissimo applauso per il suo protagonista Brendan Fraser l'ultimo lavoro di Darren Aronofsky, The Whale, storia di un insegnante afflitto da obesità, autocondannatosi a un percorso di autodistruzione a causa dei sensi di colpa. Il video degli applausi ha commosso anche per il riscatto di Fraser, scomparso dal giro che conta a Hollywood negli ultimi anni. Dwayne Johnson alias The Rock, suo grande amico, ha rigirato il video e ha commentato perché la cosa lo renda personalmente felice.

The Whale, Dwayne Johnson si commuove per Brendan Fraser

Brendan Fraser non riusciva nemmeno a lasciare la sala del Festival di Venezia, dove la proiezione di The Whale di Darren Aronofsky ha convinto il pubblico tanto da decretare un applauso e una standing ovation molto prolungati, commuovendo l'attore che arriva da un periodo molto difficile della carriera. Dwayne Johnson ha contribuito a celebrare questo trionfo personale, sottolineando quanto Fraser sia stato importante per il suo stesso successo. In che senso? Ricordate Il re scorpione e La Mummia - Il ritorno?

Gente, mi rende troppo felice vedere questa bellissima ovazione per Brendan. Mi sostenne per farmi entrare nel franchise della Mummia per il mio primissimo ruolo, che avviò la mia carriera a Hollywood. Fratello, faccio il tifo per il tuo più grande successo, e congratulazioni al mio amico Darren Aronofsky.

In La mummia - Il ritorno del 2001 The Rock, allora ancora wrestler, interpretò il cattivo Re Scorpione, nei flashback e in una versione digitale mutata nel finale: all'epoca Brendan Fraser nel ruolo di Rick O'Connell era il mattatore della saga blockbuster. Poco dopo Johnson ottenne il primo ruolo da protagonista proprio nello spin-off Il re scorpione del 2002, diretto da Chuck Russell.