Dwayne Johnson compie 50 anni: celebriamo la star con i suoi migliori film in streaming

Ogni suo film è ormai garanzia di spettacolo, divertimento e buoni sentimenti. Ecco i 5 titoli in streaming per noi migliori di una carriera strepitosa.

Dwayne Johnson è diventato la più grande star del firmamento hollywoodiano contemporaneo, e non parliamo ovviamente soltanto di stazza fisica. E francamente se lo merita in pieno: negli anni ha costruito una carriera invidiabile, fatta di successi di cassetta che mirano al pubblico più giovane proponendo però personaggi capaci di attrarre fasce di ogni età. Alla notevole prestanza fisica ha abbinato una dimensione “leggera” sfruttata con sapienza e fascino. Colui che un tempo era conosciuto come “The Rock” compie oggi 50 anni, e a questo attore a noi sempre più simpatico vogliamo dedicare di consequenza i nostri soliti cinque film in streaming. Buona lettura.

Cinque successi in streaming interpretati da Dwayne Johnson

Agente Smart - Casino totale

Fast & Furious 5

Una spia e mezzo

Jumanji - Benvenuti nella giungla

Jungle Cruise

Agente Smart - Casino totale (2008)

Agente Smart - Casino totale: Il trailer del film tratto dalla famosa serie tv

La trasposizione cinematografica della famosa serie televisiva anni ‘60 regala a Johnson uno scoppiettante ruolo di contorno accanto agli affiatatissimi protagonisti Steve Carell e Anne Hathaway. Strapieno di trovate comiche esilaranti e molto ben scritto, Agente Smart - Casino totale si rivela una commedia d’azione davvero riuscita. Anche il grande Alan Arkin partecipa a questa baraonda comica di prim’ordine, un film enormemente sottovalutato dalla critica ma molto ben accolto dal pubblico. E se lo merita. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Fast & Furious 5 (2011)

Fast & Furious 5: Nuovo trailer italiano del film

L’entrata di Dwayne Johnson nella saga action capitanata da Vin Diesel e dallo sfortunato Paul Walker coincide con l’episodio più scatenato e probabilmente più riuscito. Fast & Furious 5 diverte il pubblico di tutto il mondo con una serie di sequenze tanto fracassone e spericolate quanto spettacolari. Un carosello per giovani spettatori da vedere tutto d’un fiato e dimenticare in fretta, ma non si può dire che non intrattenga. Come noto Johnson abbandonerà poi la saga per creare il suo spin-off Hobs & Shaw con Jason Statham. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Una spia e mezzo (2016)

Una spia e mezzo: Nuovo trailer italiano del film - HD

Ancora azione mista a commedia per Johnson il suo marchio di fabbrica. Partner in crime stavolta è lo scatenato attore comico Kevin Hart, perfetto per fargli da contrappunto in quanto a fisicità, stile di recitazione, tempi del genere. Una spia e mezzo sbanca il botteghino americano e conferma la forza della star quando si tratta di intrattenimento intelligente. Scherzoso, spigliato, con un sottofondo di ottimismo che male davvero non fa. Da vedere e gustare in pieno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Jumanji - Benvenuti nella giungla (2017)

Jumanji - Benvenuti nella Giungla: Nuovo trailer italiano del film - HD

Questo è un successo enorme, molto oltre le aspettative, e Johnson se lo gode tutto. Insieme a lui ancora Hart, Jack Black e Karen Gillan, squadra di protagonisti che regalano a Jumanji - Benvenuti nella giungla i giusti ritmi e la necessaria spettacolarità. C’è poco da fare, questo genere riesce proprio bene a Johnson e lui sa cavalcarlo con prodotti sempre piuttosto freschi e capaci di proporre qualcosa di leggermente diverso ogni volta. Uno spasso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Jungle Cruise (2021)

Il miglior film interpretato da Dwayne Johnson da anni a questa parte. prima di tutto perché il cineasta spagnolo Jaume Collet-Serra è un artigiano sempre attento alla struttura narrativa e alla solidità della storia. Questo rende Jungle Cruise un film d’avventura vecchio stampo con delle ambientazioni esotiche e scene d’azione molto ben realizzate. E poi l’alchimia con la coprotagonista Emily Blunt è innegabile, e sul grande schermo si vede. Se aggiungi comprimari di lusso come Paul Giamatti e Jesse Plemons, il gioco è fatto. Un piccolo fiore all'occhiello dell’ultima Disney. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.