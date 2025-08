Duse: il trailer ufficiale del nuovo film di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi, in concorso al Festival di Venezia

News Cinema

Sarà presentato in concorso al prossimo Festival di Venezia per poi uscire nelle sale il 18 settembre con Piper Film Duse, il nuovo film di Pietro Marcello che vede Valeria Bruni Tedeschi nei panni della leggendaria attrice Eleonora Duse. Ve ne mostriamo il trailer ufficiale.

Arriverà nei cinema il 18 settembre prossimo, distribuito da Piper Film, Duse, il nuovo film di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi che sarà presentato in Concorso al Festival di Venezia 2025. Interpreti del film, accanto alla protagonista Valeria Bruni Tedeschi nel ruolo di Eleonora Duse, Fanni Wrochna, Noémie Merlant, Fausto Russo Alesi, Edoardo Sorgente, Vincenzo Nemolato, Gaja Masciale, Vincenza Modica, Mimmo Borrelli, Savino Paparella, Vincenzo Pirrotta, Federico Pacifici, Marcello Mazzarella e con la partecipazione di Noémie Lvovsky.

Duse: la trama, il trailer ufficiale e il poster del film con Valeria Bruni Tedeschi:

Eleonora Duse ha una leggendaria carriera alle spalle che sembra ormai conclusa, ma nei tempi feroci tra la Grande Guerra e l’ascesa del fascismo, la Divina sente un richiamo più forte di ogni rassegnazione e torna lì dove la sua vita è iniziata: sul palcoscenico.

Non è solo il desiderio di recitare a muoverla, ma un’urgenza profonda: la necessità di riaffermare sé stessa in un mondo che cambia inesorabilmente e che minaccia di toglierle tutto, persino l’indipendenza che ha conquistato con il lavoro di tutta una vita. Inaspettati rovesci finanziari la mettono di fronte a una scelta, e così, ancora una volta, Eleonora sceglie il teatro come unico spazio di verità e di resistenza.

Con la sua arte come unica arma, sfida il tempo e il disincanto, trasformando ogni parola e ogni gesto in un atto rivoluzionario. Ma il prezzo della bellezza contro la brutalità del potere e della Storia è alto, gli affetti sembrano dissolversi e la sua salute si aggrava.

Eppure, Eleonora affronterà l’ultimo viaggio dimostrando che si può rinunciare alla vita stessa, ma mai alla propria natura.

Duse: Il Trailer Ufficiale del Film di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi - HD

Duse è una produzione PALOMAR (a MEDIAWAN company), AVVENTUROSA con RAI CINEMA e con PIPERFILM in co-produzione con AD VITAM FILMS. Una co-produzione Italia - Francia in collaborazione con BERTA FILM in collaborazione con NETFLIX. Foto di Erika Kuenka