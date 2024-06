Dune 2 è ancora il più grande successo del 2024, ma Denis Villeneuve è contento fino a un certo punto

News Cinema

Con il boxoffice in difficoltà per le grandi produzioni hollywoodiane, Denis Villeneuve rimane contento del primato del suo Dune - Parte Due, ma spera sportivamente in una ripresa generale del settore.

Dune - Parte Due di Denis Villeneuve ha un felice e allo stesso tempo triste primato: rimane tuttora il più alto incasso mondiale del 2024, perché siamo a giugno eppure ancora nessun film, blockbuster o meno, è riuscito a raggiungere il suo esito. Ospite dei Canadian Screen Awards per ricevere l'Academy Icon Award, il regista ha commentato la situazione, sia dal suo felice punto di vista, sia da quello dell'industria cinematografica ad alto budget, in evidente difficoltà... Leggi anche Dune: Prophecy, il primo trailer della serie prequel sulle origini delle Bene Gesserit

Denis Villeneuve: "Abbiamo bisogno di film pensati come grandi esperienze in sala"

Dune - Parte Due di Denis Villeneuve ha registrato in tutto il mondo incassi per 712 milioni di dollari, a fronte di un budget sui 190 milioni (fonti Boxofficemojo e Variety): è il miglior incasso mondiale dall'inizio del 2024, un grande risultato per la Warner Bros. Discovery, che occupa anche il secondo posto con Godzilla e Kong - Il nuovo impero (567 milioni nel mondo, budget sui 150). La Warner stessa sta avendo però i suoi problemi con l'affanno di Furiosa, mentre altri film hollywoodiani come The Fall Guy e IF - Gli amici immaginari (Universal) sono in zona flop. Alla fine si sono rivelati deludenti per esempio anche i 337.000.000 dollari mondiali del Regno del Pianeta delle Scimmie (20th Century Studios / Disney, su 160 milioni di budget, quindi più o meno in pari, escludendo però i costi di marketing). Insomma, non è in generale un buon periodo per le grandi produzioni di Hollywood, le conseguenze degli scioperi dell'anno scorso si stanno facendo sentire come previsto, con troppi film di richiamo rimandati al 2025. Villeneuve riflette, considerando che giugno è appena cominciato:

Sono deluso perché sono ancora il primo... spero che presto ci saranno altri successi al boxoffice. Spero che prima o poi il boxoffice di quest'estate possa fare di meglio. [...] Pens che abbiamo bisogno di film che siano esperienze cinematografiche, che abbraccino appieno il potere del cinema, e non parlo solo di Dune 2. Naturalmente parlo di molti film. Un film come Civil War, per dire, è un forte esempio di film che ha usato in pieno il potere della sala. Sono stato fortunato perché Parte Due ha trovato il suo pubblico, mi piacerebbe che questa cosa accadesse più spesso, sinceramente.