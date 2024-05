Dune: Prophecy, il primo trailer della serie prequel sulle origini delle Bene Gesserit

News Serie TV

Negli Stati Uniti la serie, ambientata diecimila anni prima della nascita di Paul Atreides, debutterà in autunno.

La Sorellanza prima di tutto. In questa frase tratta dal primo trailer di Dune: Prophecy è probabilmente racchiuso il senso dell'intera serie, un prequel ambientato circa diecimila anni prima rispetto agli eventi narrati nei due film che vedono protagonisti Timothée Chalamet e Zendaya. In occasione dell'evento degli Upfront di Warner Bros. Discovery, il CEO di HBO Casey Bloys ha mostrato in anteprima la clip che vedete qui sotto e confermato che la serie, lunga 6 episodi, debutterà negli Stati Uniti in autunno (in Italia non sappiamo ancora quando e dove arriverà).





La trama di Dune: Prophecy

Pur ambientata diecimila anni prima rispetto alla saga cinematografica principale, la serie tv prequel si collegherà ai film di Dune e all’ascesa di Paul Atreides (il personaggio interpretato da Timothée Chalamet) Le protagoniste sono le sorelle Harkonnen, figure che operano dietro le quinte influenzando le dinamiche politiche dell’Impero e proteggendo il futuro dalla devastazione. E mentre combattono le forze che minacciano il futuro dell'umanità, fondano la leggendaria setta che diventerà nota come Bene Gesserit. La serie si basa sul romanzo Sisterhood of Dune, scritto da Brian Herbert e Kevin J. Anderson e ha come showrunner Alison Schapker. Il regista dei film, Denis Villeneuve, è coinvolto nel progetto come produttore esecutivo.

Il cast e i personaggi

Il cast di Dune: Prophecy include Olivia Williams (Counterpart) ed Emily Watson (Chernobyl) nei panni di Tula e Valya Harkonnen, due sorelle che sono salite al potere nella Sorellanza, un'organizzazione segreta di donne che diventeranno le Bene Gesserit; Jodhi May (The Witcher) nei panni dell'Imperatrice Natalya, una formidabile reale che ha unito migliaia di mondi tramite il suo matrimonio con l'Imperatore Corrin; Travis Fimmel (Vikings) nel ruolo di Desmond Hart, un soldato carismatico con un passato enigmatico; e ancora Sarah-Sofie Boussnina (Knightfall), Shalom Brune-Franklin (The Tourist), Aoife Hinds (Normal People), Chloe Lea (Fondazione) e Faoileann Cunningham (The Northman).

Inoltre, la superstar indiana Tabu interpreterà Sorella Francesca, un tempo grande amore dell'Imperatore, Jessica Barden (The End of the F**king World) interpreterà una versione giovane del personaggio di Watson, e l'attrice/musicista sudcoreana Jihae sarà guest star nei panni della Reverenda Madre Kasha, la confidente dell'Imperatore.