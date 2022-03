Dual: Karen Gillan combatte col suo clone nel trailer del bizzarro film con Aaron Paul

News Cinema

Karen Gillan e Aaron Paul sono i protagonisti del bizzarro killer fantascientifico Dual, in cui una donna deve sopravvivere al suo clone. Il trailer.

È decisamente bizzarra la premessa di Dual, il film con Karen Gillan e Aaron Paul di cui vi mostriamo il trailer e che appare come una variante "fantascientifica" sul tema del doppio, non priva di elementi umoristici e venature horror. A dirigerla è Riley Stearns, che lo ha presentato in anteprima al Sundance Film Festival.

Dual: la trama

Nel film Karen Gillan è Sarah, una donna allo stadio terminale di una malattia che intraprende una procedura in uso: farsi sostituire da un clone al momento della morte, per rendere meno pesante il dolore della famiglia e degli amici. Il clone si appropria rapidamente della vita di Sarah, e, quando questa miracolosamente guarisce, si appella al "28esimo emendamento", cioè si rifiuta di essere "ritirata". L'unica soluzione a quel punto è un combattimento all'ultimo sangue tra le due: chi sopravvive vince. Sarah ricorre all'aiuto di Trent (Aaron Paul), uno specialista in queste lotte tra replicanti, che le insegna i trucchi per eliminare la rivale e sopravvivere.

Nel cast di Dual, che esce in America il 21 aprile, ci sono anche Theo James e Beulah Koale.