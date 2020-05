Draft Day, Kevin Costner: "I migliori film sportivi non parlano solo di sport"

News Cinema

Kevin Costner è il protagonista del film Draft Day sul mondo del football, diretto dal mitico Ivan Reitman.

Draft Day (2014) di Ivan Reitman vede Kevin Costner nei panni del manager dei Cleveland Browns, una squadra di football americano: è appunto il "draft day", il giorno in cui le 32 squadre della National Football League selezionano gli atleti provenienti dal college. Il protagonista affronta un periodo difficile della squadra... e un periodo difficile nella vita privata. L'ennesimo film sportivo nella carriera di Kevin Costner? Sulla questione leggiamo cosa hanno dichiarato lo stesso attore e Ivan Reitman in materiale promozionale ufficiale e nelle interviste a Collider, JoBlo e We Got This Covered.

Draft Day, Kevin Costner e i film sportivi

Bull Durham - Un gioco a tre mani o L'uomo dei sogni sono solo alcuni celebri esempi del rapporto cinematografico di Costner con lo sport. Basta una sceneggiatura di questo tipo ad attirarlo, a prescindere?

In realtà ne scarto tanti, mi mandano libri e copioni, la gente pensa che adori i film sullo sport, ma non è necessariamente così: diciamo che non ho paura di farli. Io stesso amo lo sport ma non voglio forzarlo nella mia carriera, a meno che non mi risulti originale e non mi prenda di sorpresa. [...] Non sono un fanatico, sono un appassionato. Da ragazzo invece ero un fanatico. [...]

Una delle ragioni per cui ho voluto fare il film era che mi sembrava molto più profondo e divertente di un "film sul football". Il fatto che la gente che non segue normalmente il football stia lì a domandarsi cosa farà il protagonista... significa proprio che abbiamo colto nel segno! [...]

I migliori film sportivi non parlano solo dello sport, fa da sfondo alle vicende, però deve essere rappresentato bene. Ci dev'essere un alto livello di autenticità quando decidi di approfondire il gioco, un momento critico: è meglio che la gente sia credibile nel modo in cui appare, parla e si muove.

Kevin è però anche legato a un'idea hollywoodiana di film d'intrattenimento, e la persegue con convinzione, con umiltà professionale.

Per un attore è bellissimo che qualcuno ti voglia, non bisogna sottovalutare quando qualcuno ti dice: "Voglio che tu sia protagonista del mio film". Poi c'è una sceneggiatura che combacia con la mia idea di classico, perché ogni volta che fai un film vuoi fare un classico. Che poi tu ci riesca o meno, dipende dal risultato finale. Ma se non cominci con quell'idea, non farai mai niente di grandioso. E qui ho pensato che avessimo la possibilità di fare qualcosa di grande.

Draft Day, come si fa un film sportivo secondo Ivan Reitman

Più famoso come regista di un classico comico come Ghostbusters, a suo agio nella commedia, Reitman si cimenta qui con una sceneggiatura che non sarebbe nelle sue corde: cosa lo ha convinto?

Mi son detto: ecco un bel film sportivo per la gente a cui non interessano gli sport. Certamente ti diverti se sai molte cose, ci sono diverse note al margine. Mi ricordo di averlo mostrato a mia moglie Geneviéve, che non segue il football e si scoccia, e ho visto che è rimasta coinvolta dalla storia. [...]

Guardiamo film su un sacco di cose di cui non sappiamo nulla, ma ci coinvolge il dramma umano. Se capiamo qual è la posta in gioco a livello emotivo, si tratti di una storia d'amore o di un thriller, anche se non siamo mai stati in quella situazione, certamente capiremo cosa passano i personaggi. [...]

Una delle cose che rende Kevin un attore meraviglioso è il trascorso che ha con tutti quei film, non solo quelli sportivi, ma qualsiasi altra cosa abbia fatto. Anche se nella storia all'inizio non è simpatico, sai che in qualche modo lo diventerà alla fine, perché dopotutto è Kevin Costner.