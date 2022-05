Downton Abbey: un terzo film è possibile, parola di Julian Fellowes

News Cinema

Chi desidera che la saga cinematografica di Downton Abbey prosegua con un terzo film potrà rallegrarsi: Julian Fellowes ha dichiarato che potrebbe scriverlo. Ma a una condizione

Fra le serie tv che molti hanno recuperato durante la pandemia c'è sicuramente la britannica Downton Abbey, che nasce dalla fantasia del prodigioso Julian Fellowes, romanziere e sceneggiatore inglese. Proprio costui ha parlato del rapporto fra la serie e il film all’anteprima newyorkese di Downton Abbey II - Una nuova era, di cui è sceneggiatore. In quest'occasione ha ammesso di non escludere affatto un terzo film, il che ci rende stra-contenti, perché ritrovare i Crawley con la loro servitù in una nuova avventura sul grande schermo sarebbe un sogno.

La parola a Julian Fellowes, inventore di Downton Abbey

Nell’intervista rilasciata a Variety in occasione della première del terzo film della "saga", Julian Fellowes ha dichiarato innanzitutto che ai suoi attori non dispiace la "forma cinema" e che alla base della sua decisione di proseguire la serie con dei film c'è il desiderio di andare incontro al cast:

Credo che il cast in particolare non ne potesse più di lavorare da febbraio a novembre, mentre un film richiede agli attori di essere disponibili per otto settimane ogni due anni e mezzo (…) I film richiedono un impegno diverso. Hanno tutti carriere di successo a cui desiderano tornare. Mi sembra una cosa giusta.

Downton Abbey II - Una nuova era, che è diretto da Simon Curtis, allontana temporaneamente parte della famiglia Crawley da Downton. Diversi personaggi partono per il Sud della Francia, dove Lady Violet (Maggie Smith) ha ereditato una villa. Fellowes ha spiegato il perché di questo viaggio:

Volevo portare via dalla loro comfort zone alcuni di essi per sottoporli a qualcosa di diverso. Robert e Cora, per esempio, sono più in contatto con la loro parte emotiva perché non devono recitare il ruolo di Conte e Contessa di Grantham. Questo ha portato una certa onestà nel loro modo di agire.

E veniamo alle parole di Fellowes su un ipotetico terzo film, che nemmeno noi a questo punto escludiamo, visto quanto detto. Al giornalista che lo intervistava, Julian ha svelato innanzitutto che i fan lo stanno pregando di inventare un'altra storia, in modo da formare una trilogia. Poi ha aggiunto, ridendo sotto i baffi:

Ebbene, se lo sapessi non ve lo direi. E’ il pubblico che deve dirlo.

Dobbiamo sperare, dunque, in un successo strepitoso di Downton Abbey II - Una nuova era. A caldeggiare un terzo capitolo è anche parte del cast, a cominciare da Kevin Doyle (Molesley) e Phyllis Logan (Mrs. Hughes). Certo è che la fine del secondo film, che non vi sveleremo, cambia l’assetto della famiglia Crawley, e quindi l’operazione Downton Abbey 3 richiederà al suo ideatore grande creatività e fantasia.