Downton Abbey II: Una nuova era, proseguono nel film su NOW le avventure degli aristocratici più amati della tv

Su Sky cinema e in streaming su NOW c'è Downton Abbey II: Una nuova era, ghiotta occasione per rituffarsi nel brillante e stratificato mondo del secolo scorso creato da Julian Fellowes.

Facciamo un passo indietro: nel 2010 Julian Fellowes, attore, sceneggiatore e scrittore britannico nonché barone di nascita e membro della camera dei Lord, già premio Oscar per la sceneggiatura di Gosford Park, decide di portare sul piccolo schermo le vicende di una famiglia aristocratica inglese, i Crawley, e della loro servitù: i drammi e le gioie del mondo di sopra, i ricchi e privilegiati, e di quello di sotto, il popolo delle cucine e del numeroso e imprescindibile staff dei castellani. Tra i motivi del successo immediato e clamoroso di Downton Abbey in tutto il mondo, oltre a questo originale mix narrativo, ci sono copioni brillanti e personaggi memorabili, serviti al meglio da attori strepitosi, la grande storia che entra nelle vite dei personaggi. Una parte importante, quasi protagonista, è la location mozzafiato. La fittizia Downton Abbey è infatti il vero castello di Highclere, tipica “casa” di campagna dell'aristocrazia inglese, eretta su 2000 ettari di terreno, con tre piani, torri e torrette e 300 stanze abitabili. Dal 1679 il castello è di proprietà dei Conti di Carnarvon, che lo hanno aperto al pubblico grazie alla straordinaria popolarità della serie. Il fatto che le riprese si svolgano in un luogo reale aggiunge fascino e verità alle storie che vengono raccontate e che, nelle sette stagioni della serie, coprono gli anni del regno di Giorgio V, dal 1912 dell'affondamento del Titanic, al 1926. Nel 2019, tre anni dopo la fine della serie, a grande richiesta del pubblico appassionato, le storie dei Crawley e dei loro fidi servitori sono arrivate sul grande schermo col film Downton Abbey, continuate nel 2022 nel secondo lungometraggio, Downton Abbey II: Una nuova era, disponibile adesso su Sky Cinema e in streaming su NOW .

Downton Abbey II: Una nuova era, dove eravamo rimasti e cosa succede dopo

Nel primo film, diretto da Michael Engler, abbiamo visto i proprietari di Dowton Abbey e la loro servitù in fibrillazione per l'annunciata visita dei reali britannici, re Giorgio V e la regina Mary, durante un loro giro nello Yorkshire, evento che metteva a dura prova i nervi di tutti ma che si risolveva in un successo. La storia si chiudeva con una nota malinconica, quando la contessa Violet confessava alla nipote Lady Mary di essere gravemente malata e la investiva del compito di essere la nuova custode di Downton alla sua scomparsa. In Downton Abbey II siamo esattamente nove mesi dopo gli eventi narrati nel primo film, nel 1928. Nella vita della famiglia Crawley avvengono due cose che la obbligano a dividersi e offrono allo spettatore due storie che procedono in parallelo sullo schermo. Dopo il matrimonio di Lucy col vedovo di Lady Sybil, Tom Branson, un notaio porta ai Crawley la notizia che la contessa madre ha ricevuto in eredità da un marchese francese una villa nel Sud della Francia. Lord Crawley e Cora sono invitati, con chiunque desideri andare, a conoscere il figlio e la moglie dello sconosciuto che ha compiuto questo gesto e a scoprire il mistero dietro l'episodio, attorno al quale l'anziana contessa (tornata a vivere a Downton per motivi di salute) sembra piuttosto vaga. Contemporaneamente, un produttore della British Lion chiede la residenza per le riprese di un film hollywoodiano con due star espatriate, suscitando un bel subbuglio tra la servitù e i proprietari. Nonostante la contrarietà di Lord Crawley, dell'anziano Carson e dei più attempati e tradizionalisti membri del clan, la proposta è economicamente allettante, perché permetterebbe di fare necessarie riparazioni al tetto della tenuta, che perde acqua. Mary, attenta alle esigenze pratiche di conservazione della dimora, in assenza dei suoi, accetta l'offerta.



