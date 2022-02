Downton Abbey 2 - Una nuova era: il nuovo trailer italiano e il poster del film

News Cinema

Per vedere Downton Abbey 2 dovremo aspettare il 28 aprile, però nel frattempo è arrivato il nuovo trailer del seguito di Downton Abbey, a sua volta sequel della serie tv. Insieme alle favolose immagini promozionali, vi mostriamo il poster ufficiale.

E’ un po’ di tempo che non parliamo di Downton Abbey 2: Una nuova era, ma oggi - evviva, evviva! - dobbiamo necessariamente farlo, perché sono arrivati il trailer e il poster italiani del film.

Downton Abbey 2, che invaderà le sale il 28 aprile, esce a due anni e mezzo di distanza da Downton Abbey, che era una continuazione dell'arcinota serie tv con Hugh Bonneville e Maggie Smith, e che vedeva la famiglia Crawley e la sua fedele servitù alle prese con Re Giorgio V e con la famiglia reale. Siccome l’incasso del film ha superato le aspettative, e sul sito di recensioni rottentomatoes l'85% delle critiche sono state positive, si è deciso per un nuovo lungometraggio, che vedrà tornare lo strepitoso cast che tutti conosciamo. La regia, e questa è un’informazione importante, non è più di Michael Engler ma di Simon Curtis. Costui gode di una robusta fama, avendo diretto Marilyn (con Michelle Williams) e The Woman in Gold (con Helen Mirren).

La trama di Downton Abbey 2: Una nuova era

Il personaggio più importante di Downton Abbey 2 è Violet Crawley, la mamma di Hugh Bonneville/Robert Crawley. Anche se l'abbiamo conosciuta anziana, la nobile signora con il volto e il sense of humour di Maggie Smith ha avuto un passato, è stata giovane e carina e ha avuto un amore, come abbiamo appreso dal teaser trailer di qualche tempo fa. Questo fantomatico amore non è più in vita e ha lasciato a Lady Violet una villa nel Sud della Francia. Naturalmente tutta la sua famiglia la accompagna nel paese dei croissant e del camembert, dove, com'è ovvio, ne succederanno delle belle. Anche i domestici partiranno, con Mr. Carson (Jim Carter) e Mrs. Hughes (Phyllis Logan) in prima fila.

Downton Abbey 2 - Una nuova era: Il trailer ufficiale italiano e il poster del film

Sul poster di Downton Abbey 2: Una nuova era campeggiano tutti i personaggi del film, sorridenti ed elegantissimi. La più chic è proprio Lady Violet, anche se le fashion victim impazziranno per le scarpe di Lady Mary (Michelle Dockery). La famiglia Crawley e la servitù sono ancora a casa, in Inghilterra, ma si accingono a partire, come si evince dalla presenza di un automobile e di numerose valigie.